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    Шестой матч «Барыса» и «Магнитки» будет голевым?

    «Барыс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 12 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Металлург» Мг
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    Аркадий Шестаков
    В шестом матче 1/4 финала «Востока» «Барыс» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на «Барыс Арене» 12 марта. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Барыс»

    Команда из Нур-Султана вышла в плей-офф КХЛ с шестого места в зачете Восточной конференции. В 60 поединках она смогла заработать 69 очков.

    А в дебютном матче 1/4 финала «Востока» «Барыс» позволил «Металлургу» Мг отнять победу после преимущества в две шайбы в первом периоде. В итоге казахстанцы проиграли (4:7).

    Во втором поединке ребята Юрия Михайлиса пришли в себя и дожали «Магнитку» в овертайме (2:1 ОТ), однако в третьем матче «барсы» снова уступили (1:2).

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    Выровнять положение в серии казахстанцам удалось 8 марта у себя дома (4:2), но через пару дней «Барыс» в Магнитогорске был разгромлен «сталеварами» (1:5).

    «Металлург» Мг

    Магнитогорский коллектив в регулярном чемпионате оказался в топ-3 Восточной конференции. В 60 матчах ему удалось насобирать 81 очко.

    В первом же плей-офф поединке «Металлург» Мг вынужден был сотворить крутое спасение после 1:3 в пользу «Барыса». «Магнитка» нашла силы на камбэк и открыла счет в серии (7:4).

    Однако во втором матче с «Барысом» подопечные Ильи Воробьева уступили в овертайме (1:2 ОТ), после чего смогли вырвать победу в Нур-Султане (2:1).

    Еще одна игра в Казахстане закончилась для «Металлурга» Мг поражением (2:4). Но вернувшись в родные стены, «сталевары» прошлись катком по «Барысу» (5:1).

    Прогноз

    На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.81, на ничью — 3.86, а на победу «Металлурга» Мг — 2.36.

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    В данной серии схожие по силам команды не хотят друг другу уступать и чередуют между собой победы. Но шестая игра не оставляет коллективу из Нур-Султана права на ошибку.

    Три очных матча из пяти получились результативными, поэтому хочется верить, что и самая напряженная дуэль порадует голами. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.89.

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