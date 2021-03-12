В шестом матче 1/4 финала «Востока» «Барыс» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет на «Барыс Арене» 12 марта. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Команда из Нур-Султана вышла в плей-офф КХЛ с шестого места в зачете Восточной конференции. В 60 поединках она смогла заработать 69 очков.

А в дебютном матче 1/4 финала «Востока» «Барыс» позволил «Металлургу» Мг отнять победу после преимущества в две шайбы в первом периоде. В итоге казахстанцы проиграли (4:7).

Во втором поединке ребята Юрия Михайлиса пришли в себя и дожали «Магнитку» в овертайме (2:1 ОТ), однако в третьем матче «барсы» снова уступили (1:2).

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Выровнять положение в серии казахстанцам удалось 8 марта у себя дома (4:2), но через пару дней «Барыс» в Магнитогорске был разгромлен «сталеварами» (1:5).

«Металлург» Мг

Магнитогорский коллектив в регулярном чемпионате оказался в топ-3 Восточной конференции. В 60 матчах ему удалось насобирать 81 очко.

В первом же плей-офф поединке «Металлург» Мг вынужден был сотворить крутое спасение после 1:3 в пользу «Барыса». «Магнитка» нашла силы на камбэк и открыла счет в серии (7:4).

Однако во втором матче с «Барысом» подопечные Ильи Воробьева уступили в овертайме (1:2 ОТ), после чего смогли вырвать победу в Нур-Султане (2:1).

Еще одна игра в Казахстане закончилась для «Металлурга» Мг поражением (2:4). Но вернувшись в родные стены, «сталевары» прошлись катком по «Барысу» (5:1).

Прогноз

На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.81, на ничью — 3.86, а на победу «Металлурга» Мг — 2.36.

В данной серии схожие по силам команды не хотят друг другу уступать и чередуют между собой победы. Но шестая игра не оставляет коллективу из Нур-Султана права на ошибку.

Три очных матча из пяти получились результативными, поэтому хочется верить, что и самая напряженная дуэль порадует голами. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.89.