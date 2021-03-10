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    Как «Вашингтон» встретит гостей из Ньюарка?

    «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 1.97) на хоккейный матч НХЛ 10 марта 2021 года

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    Ник Дженсен
    В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 10 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 10 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.73
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Вашингтон»

    Столичная команда приняла участие в 24 встречах «регулярки» и заработала 32 балла. В зачете Восточного дивизиона она находится на втором месте.

    Недавно «Вашингтон» добыл четыре победы кряду. В текущем сезоне НХЛ это самый продолжительный позитивный отрезок для «Кэпс».

    Начался он с домашнего противостояния с «Питтсбургом», котором подопечные Питера Лавиолетта разгромили принципиальных оппонентов (5:2).

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    Далее «Вашингтон» разобрался с «Нью-Джерси» (5:2; 3:2) и «Бостоном» (2:1 Б). А вот в следующем матче «Кэпс» были раздавлены «Брюинз» (1:5), из-за чего и прервали серию без поражений. В последнем поединке столичные ребята обыграли «Филадельфию» (3:1).

    «Нью-Джерси»

    Коллектив из Ньюарка все еще занимает седьмое место в рейтинге Восточного дивизиона. В 21 матче регулярного чемпионата ему удалось заработать всего 18 очков.

    После победы над «Баффало» в поединке 26 февраля (4:3 ОТ) «Нью-Джерси» остался без набранных баллов в пяти следующих встречах.

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    • В первых двух матчах печальной серии «дьяволы» оказались слабее «Вашингтона» (2:5; 2:3). А в паре других поединков команда Линди Раффа уступила «Айлендерс» (1:2; 1:6).

    Проиграл «Нью-Джерси» и еще одному клубу из Нью-Йорка — «Рейнджерс» (3:6). Однако в последней встрече серия поражений была прервана благодаря скромной победе над «Бостоном» (1:0).

    Прогноз

    На победу «Вашингтона» в этой игре букмекеры дают коэффициент 1.77, на ничью — 4.88, а на победу «Нью-Джерси» — 3.92.

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    После самоизоляции результаты «Девс» начали ухудшаться. Команда в основном проигрывает. Поэтому в матче с одним из аутсайдеров дивизиона «Кэпс» попытаются взять очки.

    Неудачный опыт «Бостона» в недавней встрече должен помочь коллективу Лавиолетта в оценке соперника. Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» с форой -1 за 1.97.

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    Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 10.03.2021 в 03:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.97.
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