В матче 1/4 финала «Востока» «Металлург» Мг будет принимать «Барыс». Матч пройдет на арене «Металлург» 10 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

В плей-офф КХЛ магнитогорцы вышли с третьего места в зачете Восточной конференции. В 60 играх регулярного первенства они набрали 81 очко.

В раунде на вылет «Металлург» Мг провел четыре поединка. Самым жестким был первый матч, в котором «сталевары» сотворили камбэк после 1:3 и затащили встречу с крупным результатом (7:4).

Во второй игре ситуация разрешилась в дополнительное время, но не в пользу «Магнитки» (1:2). А в следующем матче «лисы» снова добыли волевую победу (2:1).

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В последнем поединке с «Барысом» подопечные Ильи Воробьева дважды выходили вперед, но в итоге упустили превосходство и проиграли (2:4).

«Барыс»

Казахстанская команда в регулярном первенстве заняла шестую позицию в рейтинге Восточной конференции. В 60 поединках она набрала 69 баллов.

Отправившись в Магнитогорск на первые пару матчей с «Магниткой», «Барыс» оказывал серьезное давление на хозяев, однако растратил преимущество в дебютном поединке (7:4).

Во второй встрече «барсы» снова дали «сталеварам» возможность отыграться в основное время. Однако в овертайме казахстанцы уже были сильнее (2:1 ОТ).

Позже у себя дома подопечные Юрия Михайлиса потерпели еще одно поражение (1:2). Но во второй дуэли в Нур-Султане хозяева дважды спаслись, а затем добыли победу (4:2).

Прогноз

На победу «Металлурга» Мг в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.84, на ничью — 4.20, а на победу «Барыса» — 3.84.

Во всех четырех поединках соперники выкладывались на максимум своих возможностей, благодаря чему в серии сейчас ничья — 2:2.

Игра в родных стенах, как это стало заметно ранее, не была для соперников преимуществом. Поэтому в Магнитогорске «барсы» повоюют за очередную победу. Наши прогноз и ставка — победа «Барыса» с форой +1 за 1.74.