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    «Барыс» в Магнитогорске справится с хозяевами?

    «Металлург» Мг — «Барыс». Прогноз и ставка (к. 1.74) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 10 марта 2021 года

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    «Металлург» Мг — «Барыс»
    В матче 1/4 финала «Востока» «Металлург» Мг будет принимать «Барыс». Матч пройдет на арене «Металлург» 10 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 10 Марта 2021 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 3.85
  • Ставка!
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    «Металлург» Мг

    В плей-офф КХЛ магнитогорцы вышли с третьего места в зачете Восточной конференции. В 60 играх регулярного первенства они набрали 81 очко.

    В раунде на вылет «Металлург» Мг провел четыре поединка. Самым жестким был первый матч, в котором «сталевары» сотворили камбэк после 1:3 и затащили встречу с крупным результатом (7:4).

    Во второй игре ситуация разрешилась в дополнительное время, но не в пользу «Магнитки» (1:2). А в следующем матче «лисы» снова добыли волевую победу (2:1).

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    В последнем поединке с «Барысом» подопечные Ильи Воробьева дважды выходили вперед, но в итоге упустили превосходство и проиграли (2:4).

    «Барыс»

    Казахстанская команда в регулярном первенстве заняла шестую позицию в рейтинге Восточной конференции. В 60 поединках она набрала 69 баллов.

    Отправившись в Магнитогорск на первые пару матчей с «Магниткой», «Барыс» оказывал серьезное давление на хозяев, однако растратил преимущество в дебютном поединке (7:4).

    Во второй встрече «барсы» снова дали «сталеварам» возможность отыграться в основное время. Однако в овертайме казахстанцы уже были сильнее (2:1 ОТ).

    Позже у себя дома подопечные Юрия Михайлиса потерпели еще одно поражение (1:2). Но во второй дуэли в Нур-Султане хозяева дважды спаслись, а затем добыли победу (4:2).

    Прогноз

    На победу «Металлурга» Мг в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.84, на ничью — 4.20, а на победу «Барыса» — 3.84.

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    Во всех четырех поединках соперники выкладывались на максимум своих возможностей, благодаря чему в серии сейчас ничья — 2:2.

    Игра в родных стенах, как это стало заметно ранее, не была для соперников преимуществом. Поэтому в Магнитогорске «барсы» повоюют за очередную победу. Наши прогноз и ставка — победа «Барыса» с форой +1 за 1.74.

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    Прогноз и ставка на матч «Металлург» Мг — «Барыс» 10.03.2021 в 17:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.74.
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