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    Одержит ли «Авангард» еще одну победу в серии?

    «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 1.78) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 8 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Авангард»
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    Клим Костин
    В четвертом матче 1/4 финала «Востока» «Автомобилист» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Уралец-Арене» 8 марта. Начало встречи — в 14:30 мск. «Автомобилист» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 08 Марта 2021 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 14:30 Авангард Авангард
  • Омск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Автомобилист»

    Екатеринбуржцы без особого сопротивления сдались в первой встрече (3:0). В том матче они нанесли всего 22 броска в створ ворот, а у своей рамки отразили 92.11% угроз.

    Во втором поединке была настоящая заруба. «Автомобилист» бился за победу. Соперники нанесли по 26 ударов, но гости в Балашихе были менее точны и уступили (3:4).

    Вернувшись в родные стены, команда Билла Питерса встретила «Авангард» иначе. Реализовав 7.41% бросков в створ (2 из 27), хозяева добыли победу (2:1) и сократили разрыв в серии.

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    В регулярном первенстве «Автомобилист» занял седьмое место в таблице Восточной конференции. В 60 встречах екатеринбуржцы сумели набрать 68 очков.

    «Авангард»

    Первую плей-офф встречу омичи провели реально здорово. Они имели превосходство в атаке, чаще бросали в створ (38) и смогли нейтрализовать все попытки гостей. Благодаря этому «ястребы» победили всухую (3:0).

    Во второй дуэли «Авангарду» было не так легко. «Автомобилист» играл настойчиво, но хозяева на арене «Балашиха» оказались точнее, добыв волевую победу (4:3).

    В третьем поединке у омской команды также было превосходство по броскам в створ (38:27), однако реализация (2.63%) их подвела, из-за чего коллектив Боба Хартли уступил (1:2).

    Регулярный чемпионат «Авангард» завершил на втором месте в таблице Восточной конференции. За 60 матчей ребята из Омска заработали 84 очка.

    Прогноз

    На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.74, на ничью — 4.04, а на победу «Авангарда» 2.34.

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    Екатеринбуржцы, уступая в серии 0:2, не сдались и сократили разрыв. Однако снова они позволили «ястребам» активничать впереди.

    В грядущем поединке «Автомобилист» выручила слабая реализация омичей. Но коллектив Боба Хартли, безусловно, сделает выводы и добудет нужный результат на «Уралец-Арене». Наши прогноз и ставка — победа «Авангарда» в матче с коэффициентом 1.78.

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