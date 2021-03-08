В четвертом матче 1/4 финала «Востока» «Автомобилист» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Уралец-Арене» 8 марта. Начало встречи — в 14:30 мск. «Автомобилист» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

Екатеринбуржцы без особого сопротивления сдались в первой встрече (3:0). В том матче они нанесли всего 22 броска в створ ворот, а у своей рамки отразили 92.11% угроз.

Во втором поединке была настоящая заруба. «Автомобилист» бился за победу. Соперники нанесли по 26 ударов, но гости в Балашихе были менее точны и уступили (3:4).

Вернувшись в родные стены, команда Билла Питерса встретила «Авангард» иначе. Реализовав 7.41% бросков в створ (2 из 27), хозяева добыли победу (2:1) и сократили разрыв в серии.

Все прогнозы на КХЛ

В регулярном первенстве «Автомобилист» занял седьмое место в таблице Восточной конференции. В 60 встречах екатеринбуржцы сумели набрать 68 очков.

«Авангард»

Первую плей-офф встречу омичи провели реально здорово. Они имели превосходство в атаке, чаще бросали в створ (38) и смогли нейтрализовать все попытки гостей. Благодаря этому «ястребы» победили всухую (3:0).

Во второй дуэли «Авангарду» было не так легко. «Автомобилист» играл настойчиво, но хозяева на арене «Балашиха» оказались точнее, добыв волевую победу (4:3).

В третьем поединке у омской команды также было превосходство по броскам в створ (38:27), однако реализация (2.63%) их подвела, из-за чего коллектив Боба Хартли уступил (1:2).

Регулярный чемпионат «Авангард» завершил на втором месте в таблице Восточной конференции. За 60 матчей ребята из Омска заработали 84 очка.

Прогноз

На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.74, на ничью — 4.04, а на победу «Авангарда» 2.34.

Екатеринбуржцы, уступая в серии 0:2, не сдались и сократили разрыв. Однако снова они позволили «ястребам» активничать впереди.

В грядущем поединке «Автомобилист» выручила слабая реализация омичей. Но коллектив Боба Хартли, безусловно, сделает выводы и добудет нужный результат на «Уралец-Арене». Наши прогноз и ставка — победа «Авангарда» в матче с коэффициентом 1.78.