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    «Рейнджерс» снова справятся с «Нью-Джерси»?

    «Нью-Джерси» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 1.66) на хоккейный матч НХЛ 6 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»
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    Павел Бучневич
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Рейнджерс». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 6 марта. Начало встречи — в 21:00 мск. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 06 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.35
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Нью-Джерси»

    Коллектив из Ньюарка пока не может сдвинуться выше седьмой строчки в Восточном дивизионе. В 19 матчах регулярного чемпионата он заработал 16 очков.

    В восьми последних поединках «Нью-Джерси» сумел победить только раз. Но сперва «дьяволы» проиграли «Баффало» (2:3), «Вашингтону» (3:4) и еще раз «Баффало» (1:4).

    Ту самую победу подопечные Линди Раффа завоевали в очередной игре с «Баффало» 26 февраля (4:3 ОТ). А в четырех следующих матчах «Девс» снова остались без набранных очков.

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    Все четыре поединка «Нью-Джерси» провел в «Пруденшал Центре». Коллектив из Ньюарка уступил «Вашингтону» (2:5; 2:3), «Айлендерс» (1:2) и «Рейнджерс» (1:6).

    «Рейнджерс»

    Команда с Манхэттена приняла участие в 21 матче регулярного чемпионата и заработала 21 балл. В зачете Восточного дивизиона она занимает шестую позицию.

    В последнее время «Рейнджерс» стали побеждать гораздо чаще. В семи недавних встречах «синерубашечники» 5 раз набирали очки.

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    • В паре игр с топами «рейнджеры» хлопнули «Филадельфию» (3:2 Б) и раскатали «Вашингтон» (4:1). А после поражения от «Флайерз» (3:4) команда Дэвида Куинна разнесла «Бостон» (6:2).

    Еще в одной дуэли с «Брюинз» нью-йоркский клуб сам уступил крупно (1:4). В двух последних матчах «Рейнджерс» одержали верх над «Баффало» (3:2) и «Нью-Джерси» (6:1).

    Прогноз

    Победа «Нью-Джерси» в родных стенах оценивается в 2.49, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Рейнджерс» — 2.49.

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    Минувшая встреча соперников из нижней части таблицы прошла в одну калитку. «Рейнджеры», пусть и без Панарина в составе, разбили «Нью-Джерси» (6:1).

    Во втором поединке разгрома может и не быть, однако «Девс» снова пропустят несколько шайб, так как в последнее время «синерубашечники» забивают много. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 с коэффициентом 1.66.

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