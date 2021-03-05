Во втором матче 1/4 финала «Запада» ЦСКА будет принимать «Спартак». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 5 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

В первой игре «армейцы» выглядели чуть лучше «Спартака», но особого преимущества у них не было. В результате затащить встречу хозяева смогли только в овертайме стараниями Максима Шалунова (1:0 ОТ).

За все время ЦСКА сумел нанести 28 бросков в створ соперника. А реализация составила 3.57%. Сами же «кони» отразили 20 выстрелов «Спартака».

Регулярный сезон команда Игоря Никитина закончила на первой позиции в рейтинге Западной конференции. В 60 поединках она набрала 91 очко.

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Три последних матча «регулярки» ЦСКА провел на выезде. На чужом льду подопечные Никитина взяли верх над «Северсталью» (3:0), «Локомотивом» (3:2 Б) и «Ак Барсом» (1:0).

«Спартак»

В первой встрече, как и в данном противостоянии в целом, красно-белые считались слабейшей стороной. Но в том матче они смогли дотерпеть до овертайма, где в итоге слились (0:1).

В течение всего поединка «Спартак» нашел моменты для 20 бросков в створ, а у своих ворот «гладиаторы» отразили 96.43% угроз.

Проблемно команда Олега Знарка выкарабкалась и в плей-офф. В зачете Западной конференции московский клуб финишировал на восьмом месте с 63 очками в копилке.

Узнав о выходе в в следующий раунд, «Спартак» растранжирил баллы. Красно-белые проиграли две последних встречи, уступив «Сибири» (2:3 ОТ) и «Витязю» (3:5).

Прогноз

На победу ЦСКА в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.52, на ничью — 5.05, а на победу «Спартака» — 5.90.

В первой игре «армейцы» позволили себе выступить сдержанно, хотя и знали, что соперник у них далеко не самый сильный.

Дотягивать поединок до дополнительного времени хозяева больше не захотят. Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА с форой -1 за 1.68.