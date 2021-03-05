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    Второй матч со «Спартаком» ЦСКА проведет увереннее?

    ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 1.68) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 5 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Спартак»
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    Иван Телегин
    Во втором матче 1/4 финала «Запада» ЦСКА будет принимать «Спартак». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 5 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 05 Марта 2021 года
    ЦСКА
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    •  ЦСКА 19:30 Спартак Спартак
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    Коэффициенты на матч
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    ЦСКА

    В первой игре «армейцы» выглядели чуть лучше «Спартака», но особого преимущества у них не было. В результате затащить встречу хозяева смогли только в овертайме стараниями Максима Шалунова (1:0 ОТ).

    За все время ЦСКА сумел нанести 28 бросков в створ соперника. А реализация составила 3.57%. Сами же «кони» отразили 20 выстрелов «Спартака».

    Регулярный сезон команда Игоря Никитина закончила на первой позиции в рейтинге Западной конференции. В 60 поединках она набрала 91 очко.

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    Три последних матча «регулярки» ЦСКА провел на выезде. На чужом льду подопечные Никитина взяли верх над «Северсталью» (3:0), «Локомотивом» (3:2 Б) и «Ак Барсом» (1:0).

    «Спартак»

    В первой встрече, как и в данном противостоянии в целом, красно-белые считались слабейшей стороной. Но в том матче они смогли дотерпеть до овертайма, где в итоге слились (0:1).

    В течение всего поединка «Спартак» нашел моменты для 20 бросков в створ, а у своих ворот «гладиаторы» отразили 96.43% угроз.

    Проблемно команда Олега Знарка выкарабкалась и в плей-офф. В зачете Западной конференции московский клуб финишировал на восьмом месте с 63 очками в копилке.

    Узнав о выходе в в следующий раунд, «Спартак» растранжирил баллы. Красно-белые проиграли две последних встречи, уступив «Сибири» (2:3 ОТ) и «Витязю» (3:5).

    Прогноз

    На победу ЦСКА в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.52, на ничью — 5.05, а на победу «Спартака» — 5.90.

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    В первой игре «армейцы» позволили себе выступить сдержанно, хотя и знали, что соперник у них далеко не самый сильный.

    Дотягивать поединок до дополнительного времени хозяева больше не захотят. Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА с форой -1 за 1.68.

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