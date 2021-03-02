В матче регулярного сезона НХЛ «Флорида» будет принимать «Каролину». Матч пройдет в «BB&T Центре» 2 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

В 20 играх регулярного сезона команде из Санрайза удалось заработать 29 очков. Благодаря этому она находится на втором месте в таблице Центрального дивизиона.

Несмотря на свое удачное турнирное положение, «Флорида» в последнее время часто терпит неудачи. В пяти недавних поединках «коты» трижды уступили.

В одной из встреч подопечные Джоэля Кенневилля проиграли аутсайдеру дивизиона «Детройту» (1:2). Затем была победа над «Далласом» (3:1).

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Еще в одном матче против проблемных техасцев «пантеры» оказались слабее (0:3). Позже «Флорида» снова прихлопнула «шерифов» (3:2), а в последней игре она уступила «Каролине» (3:4 Б).

«Каролина»

Клуб из города Роли также провел в «регулярке» 20 матчей. За все это время он заработал 27 очков, а в рейтинге Центрального дивизиона занял третью позицию.

В 20-х числах февраля «Каролина» успела выйти на лед 6 раз, но в половине этих матчей «Кейнс» остались без набранных баллов. Сперва дома «ураганы» разобрались с «Чикаго» (5:3) и «Тампой» (4:0).

А после двух кряду побед коллектив Рода Бриндамора ждали три поражения от «Тампы-Бэй». «Молниям» «Каролина» уступила дома (2:4) и пару раз в гостях (0:3; 1:3).

После неудачных поединков с действующими чемпионами «Каролина» отправилась в Санрайз. Там она зарубилась с «Флоридой». Исход встречи был решен в серии буллитов, где победный гол оформил Мартин Нечас (4:3 Б).

Прогноз

На победу «Флориды» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.63, на ничью — 4.68, а на победу «Каролины» — 2.31.

В грядущем матче встретятся не просто представители топ-3 дивизиона, но и одни из лидеров по игре в атаке. Поэтому от их поединка можно ожидать высокой результативности.

На двоих они забили 134 гола, проведя по 20 матчей. Порадовать заброшенными шайбами соперники должны и в Санрайзе. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6 с коэффициентом 1.75.