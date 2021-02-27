В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Бостон». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 27 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Ребята с Манхэттена провели в регулярном первенстве 17 матчей. За все это время они набрали 15 очков и заняли седьмое место в Восточном дивизионе.

Дома «Рейнджерс» последний раз выигрывали еще 5 февраля. Тогда они хлопнули «Вашингтон» (4:2). А затем «синерубашечники» потерпели 4 поражения кряду.

Уступили подопечные Дэвида Куинна «Айлендерс» (0:2), «Бостону» в овертайме (2:3) и в основное время (0:1), а также «Нью-Джерси» (2:5).

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Обломать серию потерь помогла победа над «Филадельфией» по буллитам (2:2, 2:1), после чего «рейнджеры» разбили «Вашингтон» (4:1). А в последнем матче нью-йоркский клуб уступили «Филадельфии» (3:4).

«Бостон»

Команда из Бостона также провела 17 игр в регулярном первенстве. Сейчас она возглавляет таблицу Восточного дивизиона с 24 баллами в запасе.

Февральский отрезок «регулярки» «Бостон» встретил пятью победами. В начале данной серии «Бис» разобрались с «Вашингтоном» (5:3) и обыграли «Филадельфию» в овертайме (4:3) и в основное время (2:1).

Затем «медведей» ждали встречи с «Рейнджерс». В «Мэдисон Сквер Гарден» ребята Брюса Кэссиди были сильнее в добавочном периоде (3:2) и в ходе часа игры (1:0).

В последних четырех встречах «Бостон» трижды проиграл. Сперва «Бис» уступили «Айлендерс» (2:4) и «Нью-Джерси» (2:3). А после победы над «Филадельфией» (7:3) был разгром от «Айлс» (2:7).

Прогноз

Победа «Рейнджерс» оценивается в 3.18, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.60, а на победу «Бостона» — 2.03.

«Рейнджеры» сейчас имеют проблемы не только с игрой, но и с неприятным шумом вокруг Артемия Панарина — одного из лидеров команды в атаке. Кроме того, у «синерубашечников» имеются и другие кадровые потери.

А лидирующий коллектив Брюса Кэссиди после неожиданного разгрома намерен реабилитироваться и провести достойный поединок. Наши прогноз и ставка — «Бостон» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.04.