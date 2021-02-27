ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Краснодар»Сдались еще до матча. «Краснодар» попрощался с еврокубками Лига ЕвропыЖеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы 2020/2021 «Реал» одержал пятую победу подряд«Реал» вернулся: не списывайте его со счетов
    Все новости спорта

    Чего ожидать от встречи «Рейнджерс» с «Бостоном»?

    «Рейнджерс» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч НХЛ 27 февраля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Бостон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Трент Фредерик в прошлом матче с «Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будут принимать «Бостон». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 27 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 27 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.30
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
    •

    «Рейнджерс»

    Ребята с Манхэттена провели в регулярном первенстве 17 матчей. За все это время они набрали 15 очков и заняли седьмое место в Восточном дивизионе.

    Дома «Рейнджерс» последний раз выигрывали еще 5 февраля. Тогда они хлопнули «Вашингтон» (4:2). А затем «синерубашечники» потерпели 4 поражения кряду.

    Уступили подопечные Дэвида Куинна «Айлендерс» (0:2), «Бостону» в овертайме (2:3) и в основное время (0:1), а также «Нью-Джерси» (2:5).

    Все прогнозы на НХЛ

    Обломать серию потерь помогла победа над «Филадельфией» по буллитам (2:2, 2:1), после чего «рейнджеры» разбили «Вашингтон» (4:1). А в последнем матче нью-йоркский клуб уступили «Филадельфии» (3:4).

    «Бостон»

    Команда из Бостона также провела 17 игр в регулярном первенстве. Сейчас она возглавляет таблицу Восточного дивизиона с 24 баллами в запасе.

    Февральский отрезок «регулярки» «Бостон» встретил пятью победами. В начале данной серии «Бис» разобрались с «Вашингтоном» (5:3) и обыграли «Филадельфию» в овертайме (4:3) и в основное время (2:1).

  • НХЛ. «Вашингтон» переиграл «Питтсбург», «Тампа» победила «Каролину»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля
  • Сегодня

    • Затем «медведей» ждали встречи с «Рейнджерс». В «Мэдисон Сквер Гарден» ребята Брюса Кэссиди были сильнее в добавочном периоде (3:2) и в ходе часа игры (1:0).

    В последних четырех встречах «Бостон» трижды проиграл. Сперва «Бис» уступили «Айлендерс» (2:4) и «Нью-Джерси» (2:3). А после победы над «Филадельфией» (7:3) был разгром от «Айлс» (2:7).

    Прогноз

    Победа «Рейнджерс» оценивается в 3.18, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.60, а на победу «Бостона» — 2.03.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    «Рейнджеры» сейчас имеют проблемы не только с игрой, но и с неприятным шумом вокруг Артемия Панарина — одного из лидеров команды в атаке. Кроме того, у «синерубашечников» имеются и другие кадровые потери.

    А лидирующий коллектив Брюса Кэссиди после неожиданного разгрома намерен реабилитироваться и провести достойный поединок. Наши прогноз и ставка — «Бостон» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Тамбов — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Бешикташ — Денизлиспор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Вердер — Айнтрахт Ф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Торино — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Ноттингем Форрест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Экспресс дня 26 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Картахена — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Боавишта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бостон — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Оренбург — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Енисей — Волгарь
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Химки — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ливерпуль» проиграл четвертый матч кряду в АПЛ
  • «Ливерпуль» достиг нового дна
    • 03:26 21/02/2021     Сердар Азмун
  • Трансферный дайджест. 16-22 февраля
    • 23:45 22/02/2021     Артемий Панарин
  • Политический заказ. Назаров обвинил Панарина в преступлении десятилетней давности
    • 23:34 23/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Рейнджерс» — «Бостон» 27.02.2021 в 03:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.04.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры