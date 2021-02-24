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    Кто выйдет победителем в битве аутсайдеров Центрального дивизиона?

    «Детройт» — «Нэшвилл». Прогноз и ставка (к. 1.72) на хоккейный матч НХЛ 24 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Нэшвилл»
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    «Нэшвилл»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Детройт» будет принимать «Нэшвилл». Матч пройдет на «Литл Сизарс Арене» 24 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Детройт» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Детройт»

    Хоккейная команда из Детройта продолжает терпеть неудачи, из-за чего она находится на последнем месте в зачете Центрального дивизиона с 13 очками, добытыми в 20 играх.

    Но в паре матчей из пяти последних «Детройт» сумел победить. А в одном из таких поединков «крылышки» как раз прихлопнули «Нэшвилл» (4:2).

    После встречи с «хищниками» команда Джеффа Блашилла дважды сыграла с «Чикаго». В первой дуэли было поражение в овертайме (2:3), а во второй — за час основного времени (0:2).

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    Затем «Ред Уингз» принимали «Флориду». Их первая встреча закончилась для «Детройта» погромом (2:7). А вот в следующем матче «крылья» сумели взять реванш (2:1).

    «Нэшвилл»

    Коллектив из Нэшвилла принял участие в 17 играх регулярного первенства и сумел заработать в них всего 14 очков. В Центральном дивизионе он занимает седьмое место.

    Совсем недавно «Нэшвилл» пережил второй в текущем сезоне отрезок из трех поражений в основное время. В этих матчах «Предс» уступили «Флориде» (1:2) и дважды «Тампе» (1:4; 1:6).

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    • А 12 февраля была встреча с «Детройтом», в которой «Смэшвилл» победил (3:2). Но в следующем поединке против «крылышек» ребята Джона Хайнса проиграли (2:4).

    Соперником «Нэшвилла» в двух последних матчах был «Коламбус». Сперва «хищники» слились всухую (0:3), а в недавней встрече они взяли реванш (4:2).

    Прогноз

    На победу «Детройта» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 3.17, на ничью — 4.48, а на победу «Нэшвилла» — 2.06.

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    На «Литл Сизарс Арене» встретятся две слабейшие команды дивизиона. Среди аутсайдеров у «Детройта» показатели и в атаке, и в обороне хуже.

    В их очередном поединке «хищники» должны брать очки. Наши прогноз и ставка — победа «Нэшвилла» в матче с коэффициентом 1.72.

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