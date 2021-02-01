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    «Коламбус» увезет победу из Чикаго?

    «Чикаго» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч НХЛ 1 февраля 2021 года

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    «Чикаго» — «Коламбус»: прогноз и ставка
    Михаил Григоренко
    В матче регулярного сезона НХЛ «Чикаго» будет принимать «Коламбус». Матч пройдет в «Юнайтед Центре» 1 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чикаго»

    Команда из Чикаго провела уже 9 матчей «регулярки» и заработала 7 очков. В таблице Центрального дивизиона она занимает шестое место.

    Старт сезона «Чикаго» откровенно провалил. В четырех встречах кряду «ястребы» только проигрывали соперникам. Все началось с двух разгромных поражений от «Тампы» (1:5; 2:5).

    Затем команда Джереми Коллитона крупно влетела «Флориде» (2:5) и уступила «пантерам» в овертайме (4:5). Первые же победы «Би-хокс» добыли во встречах с «Детройтом» (4:1; 6:2).

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    Однако в следующих играх «Чикаго» влетел «Нэшвиллу» в дополнительное время (2:3) и по буллитам (1:1, 0:1). В своем недавнем матче с «Коламбусом» «дрозды» также остались ни с чем (1:2).

    «Коламбус»

    Ребята из Колумбуса приняли участие в девяти матчах. В ходе этих встреч они заработали 11 очков и возглавили турнирную таблицу Центрального дивизиона.

    Первую победу «Коламбус» сумел одержать 18 января. Тогда «Блю Джекетс» хлопнули «Детройт» (3:2). Однако во второй игре с «крылышками» «мундиры» оказались слабее в овертайме (2:3).

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    • Еще одну потерю в дополнительное время «Коламбус» пережил во встрече с «Тампой-Бэй» (2:3). Но во втором матче против «молний» коллектив Джона Тортореллы победил крупно (5:2).

    Затем «Коламбус» пару раз зарубился с «Флоридой». Исходы обеих встреч решались в серии буллитов. В одном матче «мундиры» проиграли (3:3, 1:2), а в другом они взяли верх (2:2, 1:0). В недавнем поединке команда Тортореллы разобралась с «Чикаго» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Чикаго» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.58, на ничью — 4.48, а на победу «Коламбуса» — 2.33.

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    В Центральном дивизионе «Чикаго» является худшим в защите. За 9 игр «дрозды» уже успели пропустить 30 голов. В матче с одним из аутсайдеров «мундиры» не станут терять лидерство в группе.

    Подопечные Тортореллы выложатся на максимум и второй раз разберутся с хозяевами грядущего поединка. Наши прогноз и ставка — победа «Коламбуса» в матче с коэффициентом 1.85.

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