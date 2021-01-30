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    «Спартак» продолжит отдаляться от плей-офф?

    «Спартак» — СКА. Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч КХЛ 30 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на СКА
    «Спартак» — СКА: прогноз и ставка
    Сергей Широков
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» будет принимать СКА. Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 30 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Спартак» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 30 Января 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 17:00 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Спартак»

    В 50 играх регулярного чемпионата московский клуб насобирал 52 балла. В таблице Западной конференции он находится на девятом месте.

    В своих последних матчах «Спартак» очень часто раздает очки, из-за чего его и подвинул «Витязь», который теперь сам находится в зоне плей-офф.

    С 13 по 19 января красно-белые потерпели три поражения кряду. Сперва у себя дома «гладиаторы» уступили «Автомобилисту» (0:1) и «Йокериту» (1:2).

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    Затем команда Олега Знарка сдала столичное дерби ЦСКА (1:2). Позже «Спартак» обыграл «Торпедо» в дополнительное время (3:2), но 28 января московский клуб влетел «Металлургу» Мг (1:3).

    СКА

    Клуб из Санкт-Петербурга в 50 своих матчах набрали 68 очков. В турнирной таблице Западной конференции они находятся на втором месте.

    Не так давно СКА пережил неприятную серию из четырех поражений, которая была прервана 12 января. В тот день питерцы дома обыграли «Сочи» (3:1).

    Затем СКА сразился с ЦСКА. Но в армейском дерби подопечные Валерия Брагина оказались слабее (1:3). А в трех последних матчах его команда только выигрывает.

    На чужих аренах СКА одержал верх над «Автомобилистом» (3:1) и «Витязем» (3:1). А в родных стенах ребята из Питера раскатали «Северсталь» (4:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.46, на ничью — 4.14, а на победу СКА — 1.91.

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    Московский клуб продолжает страдать от плохой игры, из-за чего он опустился ниже зоны плей-офф.

    Питерцы, несмотря на отсутствие серьезной мотивации, на классе вытащат этот поединок. Наши прогноз и ставка — победа СКА с коэффициентом 1.91.

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