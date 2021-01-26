«Барыс»
Команда из Казахстана сыграла в 47 матчах «регулярки». Заполучив 57 очков, она заняла седьмое место в таблице Восточной конференции.
Последний раз «Барыс» играл у себя дома в отрезке с 12 по 17 января. В двух поединках «снежные барсы» уступили. В одной из встреч казахстанцы влетели «Ак Барсу» (2:4).
В другом матче в Нур-Султане подопечные Юрия Михайлиса были разбиты «Салаватом Юлаевым» (3:6). А 17 числа его команда взяла верх над «Амуром» (3:2).
Три других поединка «Барыс» провел в гостях. В каждом матче казахстанцы победили. Обыграли «барсы» «Йокерит» (4:1), «Динамо» Москва (2:0) и «Витязь» в овертайме (5:4).
«Трактор»
Челябинцы в регулярном сезоне приняли участие в 48 матчах. В ходе всех поединков команда завоевала 57 баллов и расположилась на шестом месте в Восточной конференции.
Не так давно «Трактор» пережил неприятный отрезок из пяти поражений кряду. Последним соперником в данной серии было «Торпедо», которому «танкисты» уступили минимально (2:3).
Выпутаться из черной полосы ребята Анвара Гатиятулина смогли в поединке с «Витязем» 14 января (2:1). А затем челябинцы разгромили «Локомотив» (4:0).
После матча с «Локо» «Трактор» потерпел поражение от «Авангарда» (2:3). А в недавней игре «медведи» одержали верх над «Салаватом Юлаевым» в овертайме (2:1).
Прогноз и ставка
На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.45, на ничью — 3.92, а на победу «Трактора» — 2.53.
Совсем недавно оба клуба пережили неприятные отрезки, однако сейчас они выровняли ситуацию.
Казахстанцы не проигрывают в течение четырех матчей кряду. И в предстоящем поединке вполне реально добить данную серию до пяти. Наши прогноз и ставка — победа «Барыса» в матче с коэффициентом 1.83.