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    Хозяева в Нур-Султане обыграют «Трактор»?

    «Барыс» — «Трактор». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч КХЛ 26 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Барыс Прогнозы на Трактор
    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Трактор»
    Дмитрий Шевченко
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Трактор». Матч пройдет на «Барыс Арене» 26 января. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Января 2021 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 16:30 Трактор Трактор
  • Челябинск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Барыс»

    Команда из Казахстана сыграла в 47 матчах «регулярки». Заполучив 57 очков, она заняла седьмое место в таблице Восточной конференции.

    Последний раз «Барыс» играл у себя дома в отрезке с 12 по 17 января. В двух поединках «снежные барсы» уступили. В одной из встреч казахстанцы влетели «Ак Барсу» (2:4).

    В другом матче в Нур-Султане подопечные Юрия Михайлиса были разбиты «Салаватом Юлаевым» (3:6). А 17 числа его команда взяла верх над «Амуром» (3:2).

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    Три других поединка «Барыс» провел в гостях. В каждом матче казахстанцы победили. Обыграли «барсы» «Йокерит» (4:1), «Динамо» Москва (2:0) и «Витязь» в овертайме (5:4).

    «Трактор»

    Челябинцы в регулярном сезоне приняли участие в 48 матчах. В ходе всех поединков команда завоевала 57 баллов и расположилась на шестом месте в Восточной конференции.

    Не так давно «Трактор» пережил неприятный отрезок из пяти поражений кряду. Последним соперником в данной серии было «Торпедо», которому «танкисты» уступили минимально (2:3).

    Выпутаться из черной полосы ребята Анвара Гатиятулина смогли в поединке с «Витязем» 14 января (2:1). А затем челябинцы разгромили «Локомотив» (4:0).

    После матча с «Локо» «Трактор» потерпел поражение от «Авангарда» (2:3). А в недавней игре «медведи» одержали верх над «Салаватом Юлаевым» в овертайме (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.45, на ничью — 3.92, а на победу «Трактора» — 2.53.

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    Совсем недавно оба клуба пережили неприятные отрезки, однако сейчас они выровняли ситуацию.

    Казахстанцы не проигрывают в течение четырех матчей кряду. И в предстоящем поединке вполне реально добить данную серию до пяти. Наши прогноз и ставка — победа «Барыса» в матче с коэффициентом 1.83.

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