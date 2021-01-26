В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Трактор». Матч пройдет на «Барыс Арене» 26 января. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Команда из Казахстана сыграла в 47 матчах «регулярки». Заполучив 57 очков, она заняла седьмое место в таблице Восточной конференции.

Последний раз «Барыс» играл у себя дома в отрезке с 12 по 17 января. В двух поединках «снежные барсы» уступили. В одной из встреч казахстанцы влетели «Ак Барсу» (2:4).

В другом матче в Нур-Султане подопечные Юрия Михайлиса были разбиты «Салаватом Юлаевым» (3:6). А 17 числа его команда взяла верх над «Амуром» (3:2).

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Три других поединка «Барыс» провел в гостях. В каждом матче казахстанцы победили. Обыграли «барсы» «Йокерит» (4:1), «Динамо» Москва (2:0) и «Витязь» в овертайме (5:4).

«Трактор»

Челябинцы в регулярном сезоне приняли участие в 48 матчах. В ходе всех поединков команда завоевала 57 баллов и расположилась на шестом месте в Восточной конференции.

Не так давно «Трактор» пережил неприятный отрезок из пяти поражений кряду. Последним соперником в данной серии было «Торпедо», которому «танкисты» уступили минимально (2:3).

Выпутаться из черной полосы ребята Анвара Гатиятулина смогли в поединке с «Витязем» 14 января (2:1). А затем челябинцы разгромили «Локомотив» (4:0).

После матча с «Локо» «Трактор» потерпел поражение от «Авангарда» (2:3). А в недавней игре «медведи» одержали верх над «Салаватом Юлаевым» в овертайме (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.45, на ничью — 3.92, а на победу «Трактора» — 2.53.

Совсем недавно оба клуба пережили неприятные отрезки, однако сейчас они выровняли ситуацию.

Казахстанцы не проигрывают в течение четырех матчей кряду. И в предстоящем поединке вполне реально добить данную серию до пяти. Наши прогноз и ставка — победа «Барыса» в матче с коэффициентом 1.83.