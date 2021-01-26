В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Амур» будет принимать «Салават Юлаев». Матч пройдет на «Платинум Арене» 26 января. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

Коллектив из Хабаровска по-прежнему находится на десятом месте в таблице Восточной конференции с 40 очками в копилке. Эти баллы были добыты в 48 встречах.

В трех последних матчах, в которых «Амур» играл дома, хозяева выходили победителями. В одном из таких поединков «тигры» разгромили «Барыс» (5:1).

А после встречи с казахстанским клубом подопечные Сергея Светлова дважды одержали верх над «Куньлунем» (5:4; 3:1). Три следующих матча хабаровчане провели в разъездах.

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В Нур-Султане «Амур» уступил «Барысу» (2:3), после чего «тигры» в дополнительное время переиграли «Куньлунь» (3:2). А в недавнем поединке ребята Светлова оказались слабее ЦСКА (2:3).

«Салават Юлаев»

Уфимская команда успела сыграть в 50 матчах «регулярки», в ходе которых она насобирала 63 балла. В зачете Восточной конференции «юлаевцы» идут четвертыми.

На данном этапе сезона «Салават Юлаев» чаще выигрывает. В шести недавних матчах уфимцы победили четырежды, а с 10 по 14 января команда вообще выбила три из трех.

Начал этот отрезок коллектив Томи Ламсы с разгрома «Ак Барса» (7:3). Далее «юлаевцы» одержали верх над «Сибирью» (3:1) и «Барысом» (6:3).

Прервалась небольшая серия команды поражением от «Металлурга» Мг (2:3). Позже «Салават Юлаев» прихлопнул «Северсталь» (4:2) и влетел «Трактору» в овертайме (1:2).

Прогноз и ставка

Победа «Амура» в предстоящем матче оценивается в 3.16, на ничью букмекеры предлагают котировку 4.24, а на победу «Салавата Юлаева» — 1.99.

«Амур» в родных стенах старается биться против любого тяжеловеса и часто дома выдает результативные поединки.

В шести недавних встречах на «Платинум-Арене» хозяева забивали 3+ шайбы. Так будет и в предстоящем матче. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Амура» больше 2 за 1.65.