В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск будет принимать «Северсталь». Матч пройдет на «Минск-Арене» 25 января. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Белорусский клуб сыграл в 47 матчах регулярного первенства, в ходе которых он получил 55 баллов. В таблице Западной конференции команда занимает шестое место.

Вот уже пять матчей кряду «Динамо» Минск не может победить в основное время. А с 9 по 15 января «зубры» и вовсе трижды кряду проиграли.

В упомянутом отрезке команда Крэйга Вудкрофта влетела «Динамо» Москва (0:2), после чего у себя дома белорусы потерпели поражения от «Металлурга» Мг (2:4) и «Автомобилиста» (1:2).

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Прервать серию потерь «Динамо» Минск смогло в дуэли с «Северсталью», которую ребята Вудкрофта затащили по буллитам (1:1, 2:1). В недавней встрече динамовцы обыграли «Сочи» в овертайме (3:2).

«Северсталь»

Коллектив из Череповца принял участие в 48 встречах «регулярки». Заработав 54 очка, команда оказалась на седьмой позиции в зачете Западной конференции.

С 10 по 17 января «Северсталь» трижды сыграла дома. Одна встреча была проведена именно против минского «Динамо». Но перед игрой с белорусами «стальные» победили «Сочи» (4:2) и «Динамо» Рига (3:2).

Затем был поединок как раз с «Динамо» Минск. В этом матче команда Андрея Разина сравняла счет в третьем периоде, но уступила гостям по буллитам (1:1, 1:2).

После матча с соперниками из Минска «Северсталь» в Уфе влетела «Салавату Юлаеву» (2:4). В недавней игре «стальные» раскатали «Автомобилист» (6:3).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Минск букмекеры дают коэффициент 2.34, на ничью — 4.14, а на победу «Северстали» — 2.57.

Часто победители в этой паре получаются разными. Однако результативность в их встречах не зашкаливает.

Ни в одной игре из пяти последних в КХЛ они не забивали суммарно больше 5 голов. Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.77.