«Барыс» — «Ак Барс». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч КХЛ 12 января 2021 года

«Барыс»
Команда из Казахстана сыграла в 41 поединке регулярного сезона. За все это время она заработала 49 очков, благодаря чему ей удалось закрепиться на восьмом месте в «Востоке».
Под конец прошлого года «Барыс» провел три матча у себя дома. В этих играх «снежные барсы» разгромили «Амур» (5:2), уступили «Сибири» (1:3) и дожали «Магнитку» в овертайме (3:2).
В январе же команда Юрия Михайлиса пока играла в разъездах. В трех встречах 2021-го казахстанцы победили дважды. Сперва в Хабаровске они разобрались с «Амуром» в серии буллитов (4:4, 2:3).
А во второй игре с «Амуром» гости были разгромлены (1:5). После матчей на «Платинум Арене» «Барыс» встретился с «Авто» в Екатеринбурге и победил хозяев (3:2).
«Ак Барс»
Хоккейный клуб из Казани провел уже 44 игры в регулярном первенстве. В этих матчах было набрано 68 очков, благодаря чему команда с отрывом лидирует в таблице Восточной конференции.
Совсем недавно «Ак Барс» оформил крутую серию из десяти побед кряду, которая началась с разгрома «Нефтехимика» (6:1). Далее казанцы разобрались с «Авто» (2:0), «Магниткой» (3:0) и «Динамо» Минск (7:2).
В паре следующих матчей команда Дмитрия Квартальнова раскатала «Йокерит» с одинаковым счетом — 4:1. А затем в гостях «коты» прихлопнули «Спартак» (3:0) и «Динамо» Москва (7:2).
В первых январских играх «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» одержал верх над «Динамо» Москва (2:1) и «Трактором» по буллитам (2:2, 3:2). А 10 января серия казанцев прервалась из-за крупного поражения в «зеленом дерби» (3:7).
Прогноз и ставка
На победу «Барыса» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 3.38, на ничью они дают коэффициент 4.04, а на победу «Ак Барса» — 1.95.
В текущем сезоне соперники уже пересекались между собой пару раз. Сперва «Барыс» победил в овертайме (1:0), а затем «Ак Барс» был сильнее (3:1). В нынешнем розыгрыше КХЛ это противостояние не балует высокой результативностью.
В грядущей встрече хозяева также попытаются сыграть внимательно в защите, как и «Ак Барс», пропустивший недавно 7 голов. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 5.5 за 2.00.