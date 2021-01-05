«Нефтехимик» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 5 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Торпедо». Матч пройдет на арене «Нефтехимик» 5 января. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Торпедо».

«Нефтехимик»

В 41 поединке регулярного первенства команда из Нижнекамска заработала 24 очка. Из-за таких показателей она опустилась на последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

С 1 по 28 декабря «Нефтехимик» пережил неприятную серию из девяти поражений кряду в основное время. Началась она с домашних потерь в играх с «Динамо» Минск (1:5), «Ак Барсом» (1:6) и «Куньлунем» (4:5).

Далее команда Вячеслава Буцаева влетела «Спартаку» (2:4), «Сочи» (2:4), «Динамо» Москва (2:3), «Трактору» (2:3), «Автомобилисту» (0:3) и «Северстали» (2:7).

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А прервался печальный отрезок выездной победой над минским «Динамо» (5:4). Новый год начался для «Нефтехимика» с разгрома «Сибири» в родных стенах (3:0).

«Торпедо»

Хоккейный клуб из Нижнего Новгорода принял участие в 42 матчах регулярки. Набрав 49 зачетных баллов, эта команда расположилась на седьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

Последний раз «Торпедо» проигрывало в гостях 13 декабря. Тогда «автозаводцы» в «Ледовом дворце» потерпели поражение от «Северстали» (0:3). Затем нижегородцы хлопнули рижское «Динамо» в Латвии (4:6).

Четыре заключительных матча 2020-го года подопечные Дэвида Немировски провели в родных стенах. Сперва у себя дома хозяева потерпели поражение от «Барыса» в дополнительное время (2:3).

Далее в «Нагорном» «Торпедо» одержало верх над «Сочи» (4:1), «Динамо» Рига (3:2) и «Локомотивом» (6:5). В дебютном поединке 2021-го года команда Немировски раскатала «Сочи» (5:2).

Прогноз и ставка

Победа «Нефтехимика» оценивается в 2.98, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Торпедо» — 2.05.

Команде из Нижнекамска только недавно удалось выкарабкаться из серии поражений. Но биться на равных с «Торпедо», которое обрело стабильность, будет тяжело.

В гостях нижегородский коллектив вновь не проиграет. Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» в матче за 1.66. 0