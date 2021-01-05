ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинЛучший тренер РПЛ 2020 года. Талантливый варяг, народный кандидат и сбитый летчик Фрэнк ЛэмпардЛэмпард оказался не очень хорошим тренером, а «Сити» набрал обороты Жозе МоуриньюНад Моуринью расходятся грозовые тучи
  • 15:07
    • Азмун стал вторым в голосовании за лучшего игрока Азии 2020 года
  • 14:57
    • Журнал L’Equipe представил символическую сборную 2020 года
  • 10:28
    • ЦСКА заинтересован в подписании хавбеков «Бристоля» и «Виктории»
  • 07:54
    • 62 очка Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Портленд», «Лейкерс» обыграли «Мемфис»
  • 07:31
    • Роналду обошел Пеле по количеству голов в официальных матчах
  • 07:16
    • Лэмпард находится под угрозой увольнения из «Челси»
  • 07:00
    • Экс-тренер «Валенсии» возглавил «Атлетик»
    Все новости спорта

    Чья победная серия прервется в Нижнекамске?

    «Нефтехимик» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 5 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Торпедо
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Торпедо»
    Сергей Гончарук
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Торпедо». Матч пройдет на арене «Нефтехимик» 5 января. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Торпедо».
    ×
    Хоккей. КХЛ 05 Января 2021 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 17:00 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
    •

    «Нефтехимик»

    В 41 поединке регулярного первенства команда из Нижнекамска заработала 24 очка. Из-за таких показателей она опустилась на последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

    С 1 по 28 декабря «Нефтехимик» пережил неприятную серию из девяти поражений кряду в основное время. Началась она с домашних потерь в играх с «Динамо» Минск (1:5), «Ак Барсом» (1:6) и «Куньлунем» (4:5).

    Далее команда Вячеслава Буцаева влетела «Спартаку» (2:4), «Сочи» (2:4), «Динамо» Москва (2:3), «Трактору» (2:3), «Автомобилисту» (0:3) и «Северстали» (2:7).

    Все прогнозы на КХЛ

    А прервался печальный отрезок выездной победой над минским «Динамо» (5:4). Новый год начался для «Нефтехимика» с разгрома «Сибири» в родных стенах (3:0).

    «Торпедо»

    Хоккейный клуб из Нижнего Новгорода принял участие в 42 матчах регулярки. Набрав 49 зачетных баллов, эта команда расположилась на седьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

    Последний раз «Торпедо» проигрывало в гостях 13 декабря. Тогда «автозаводцы» в «Ледовом дворце» потерпели поражение от «Северстали» (0:3). Затем нижегородцы хлопнули рижское «Динамо» в Латвии (4:6).

    Четыре заключительных матча 2020-го года подопечные Дэвида Немировски провели в родных стенах. Сперва у себя дома хозяева потерпели поражение от «Барыса» в дополнительное время (2:3).

    Далее в «Нагорном» «Торпедо» одержало верх над «Сочи» (4:1), «Динамо» Рига (3:2) и «Локомотивом» (6:5). В дебютном поединке 2021-го года команда Немировски раскатала «Сочи» (5:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Нефтехимика» оценивается в 2.98, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Торпедо» — 2.05.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Команде из Нижнекамска только недавно удалось выкарабкаться из серии поражений. Но биться на равных с «Торпедо», которое обрело стабильность, будет тяжело.

    В гостях нижегородский коллектив вновь не проиграет. Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» в матче за 1.66. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Касымпаша — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Валенсия — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.59
  • Экспресс дня 4 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Канада U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Торонто — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч США U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Кордова — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Роберт Левандовски
  • Лучшие игроки 2020-го: Роналду и Месси сдают позиции, но свято место пусто не бывает
    • 04:14 31/12/2020     Лионель Месси
  • Антигерои 2020-го: руины «Барселоны», капитуляция по-российски и коронавирус
    • 19:12 30/12/2020     Никола Влашич
  • Лучший игрок РПЛ 2020 года. Золотой актив, форвард №1 и армейский мотор
    • 21:15 29/12/2020
    «Нефтехимик» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 5 января 2021 года. Прогноз на «Нефтехимик» — «Торпедо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
    Комментарии
    • Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры