«Торпедо» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 30 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» будет принимать «Локомотив». Матч пройдет в «Нагорном» 30 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Локомотив».

«Торпедо»

Хоккейный клуб, представляющий Нижний Новгород, имеет 45 баллов, заработанных в 40 поединках регулярного первенства. В таблице Восточной конференции он сейчас идет на седьмом месте.

Незадолго до паузы в КХЛ, связанной с Евротуром, «Торпедо» провело три матча в разъездах. В двух гостевых встречах «автозаводцы» смогли победить. В одном из поединков этот коллектив обыграл «Барыс» (3:2).

А после успешного выступления в Нур-Султане подопечные Дэвида Немировски крупно влетели «Северстали» в Череповце (0:3). В своем следующем матче нижегородцы разобрались с «Динамо» Рига (6:4).

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По завершении Евротура «Торпедо» трижды сыграло в родных стенах. В первом поединке в «Нагорном» «автозаводцы» уступили «Барысу» в овертайме (2:3), после чего они разгромили «Сочи» (4:1) и снова огорчили «Динамо» Рига (3:2).

«Локомотив»

Ярославская команда продолжает замыкать тройку сильнейших Западной конференции. На данный момент она имеет 53 зачетных балла, которые были заработаны в 53 играх регулярки.

Перед стартом Кубка Первого канала «Локомотив» четырежды кряду выступил на чужих аренах. В двух поединках ярославцы в итоге проиграли. В стартовой встрече гостевого отрезка «Локо» уступил «Барысу» (1:3).

Позже команда Андрея Скабелки разобралась с «Сибирью» в дополнительное время (4:3) и одержала верх над «Амуром» (4:3). Далее в Москве «железнодорожники» проиграли ЦСКА (2:3).

После передышки, связанной с Евротуром, «Локомотив» на «Арене-2000» обыграл «Северсталь» (2:1) и раскатал «Сочи» (6:3). А вот в последнем поединке команда Скабелки в Финляндии оказалась слабее «Йокерита» в овертайме (3:4).

Прогноз и ставка

Победа «Торпедо» в грядущем поединке оценивается в 2.72, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Локомотива» — 2.25.

Чаще в «Нагорном» хозяева проводят результативные встречи. В шести матчах из десяти последних суммарный тотал доходил до пяти шайб минимум.

В этой же игре коллектив Немировски сразится с другим клубом, любящим открытых хоккей. Поэтому в Нижнем Новгороде соперники устроят голевое рубилово. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.62. 0