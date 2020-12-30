ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ханс-Дитер Флик с кубком Лиги чемпионовЛучший тренер 2020 года. Самый справедливый выбор Над Лэмпардом сгустились тучиЛэмпард должен быстро исправиться, чтобы его не уволил Абрамович Месут ОзилТрансферный дайджест. 22-28 декабря
  • 19:24
    • Головин — самый дорогой российский футболист
  • 18:41
    • Сафонов в списке самых дорогих российских футболистов до 21 года
  • 17:58
    • Левандовски — спортсмен года по версии спортивных журналистов
  • 18:32
    • В АПЛ зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом
  • 17:41
    • «Атлетико» объявил о расторжении контракта с Диего Костой
  • 12:35
    • ЦСКА сообщил об уходе Онопко и Овчинникова
  • 12:25
    • «ПСЖ» объявил об увольнении Тухеля
    Все новости спорта

    Проведет ли «Торпедо» результативный матч в «Нагорном»?

    «Торпедо» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 30 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Локомотив
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Локомотив»
    Марк Марин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» будет принимать «Локомотив». Матч пройдет в «Нагорном» 30 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Локомотив».
    ×
    Хоккей. КХЛ 30 Декабря 2020 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:00 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
    •

    «Торпедо»

    Хоккейный клуб, представляющий Нижний Новгород, имеет 45 баллов, заработанных в 40 поединках регулярного первенства. В таблице Восточной конференции он сейчас идет на седьмом месте.

    Незадолго до паузы в КХЛ, связанной с Евротуром, «Торпедо» провело три матча в разъездах. В двух гостевых встречах «автозаводцы» смогли победить. В одном из поединков этот коллектив обыграл «Барыс» (3:2).

    А после успешного выступления в Нур-Султане подопечные Дэвида Немировски крупно влетели «Северстали» в Череповце (0:3). В своем следующем матче нижегородцы разобрались с «Динамо» Рига (6:4).

    Все прогнозы на КХЛ

    По завершении Евротура «Торпедо» трижды сыграло в родных стенах. В первом поединке в «Нагорном» «автозаводцы» уступили «Барысу» в овертайме (2:3), после чего они разгромили «Сочи» (4:1) и снова огорчили «Динамо» Рига (3:2).

    «Локомотив»

    Ярославская команда продолжает замыкать тройку сильнейших Западной конференции. На данный момент она имеет 53 зачетных балла, которые были заработаны в 53 играх регулярки.

    Перед стартом Кубка Первого канала «Локомотив» четырежды кряду выступил на чужих аренах. В двух поединках ярославцы в итоге проиграли. В стартовой встрече гостевого отрезка «Локо» уступил «Барысу» (1:3).

    Позже команда Андрея Скабелки разобралась с «Сибирью» в дополнительное время (4:3) и одержала верх над «Амуром» (4:3). Далее в Москве «железнодорожники» проиграли ЦСКА (2:3).

    После передышки, связанной с Евротуром, «Локомотив» на «Арене-2000» обыграл «Северсталь» (2:1) и раскатал «Сочи» (6:3). А вот в последнем поединке команда Скабелки в Финляндии оказалась слабее «Йокерита» в овертайме (3:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Торпедо» в грядущем поединке оценивается в 2.72, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Локомотива» — 2.25.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Чаще в «Нагорном» хозяева проводят результативные встречи. В шести матчах из десяти последних суммарный тотал доходил до пяти шайб минимум.

    В этой же игре коллектив Немировски сразится с другим клубом, любящим открытых хоккей. Поэтому в Нижнем Новгороде соперники устроят голевое рубилово. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.62. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Севилья — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бернли — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бенфика — Портимоненсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч США U20 — Чехия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ротерхэм Юнайтед — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Норвич Сити — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Блэкберн Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  9.31
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 году
  • Новая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси
    • 08:31 23/12/2020     Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 года
  • МЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа
    • 15:31 23/12/2020     Сборная России
  • Разобрались с США. Россия начала с победы МЧМ-2021
    • 11:11 26/12/2020
    «Торпедо» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 30 декабря 2020 года. Прогноз на «Торпедо» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
    Комментарии
  • $25
  • Супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры