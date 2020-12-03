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    Справится ли «Ак Барс» с предпоследней командой Востока?

    «Нефтехимик» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч КХЛ 3 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Ак Барс»
    Альберт Яруллин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на арене «Нефтехимик» 3 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Ак Барс».
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    Хоккей. КХЛ 03 Декабря 2020 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:30 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.82
  • Ставка!
    •

    «Нефтехимик»

    Представители Нижнекамска находятся на 11 месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 31 поединке регулярного сезона эта команда смогла набрать 20 очков.

    После двух побед кряду, добытых в начале прошлого месяца, «Нефтехимик» потерпел 4 поражения. В этом печальном отрезке нижнекамцы уступили «Барысу» (1:2), «Ак Барсу» (2:3), «Динамо» Москва (0:3) и ЦСКА (2:4).

    Разбавить серию неудач «волкам» помогла крупная победа над «Спартаком», добытая 22 ноября (5:2). Но затем подопечные Вячеслава Буцаева проиграли «Салавату Юлаеву» (2:6) и «Магнитке» (4:6).

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    В последней встрече прошлого месяца «Нефтехимик» дома одержал верх над «Трактором» (5:3), а декабрьские выступления клуб из Нижнекамска начал с крупного поражения от «Динамо» Минск (1:5).

    «Ак Барс»

    Хоккейный клуб из Казани пока никуда не делся с первого места. В турнирной таблице Восточной конференции он опережает ближайших преследователей на 2 пункта. В 33 играх эта команда заработала 48 очков.

    С 14 по 21 ноября «Ак Барс» победил в четырех встречах кряду. Три поединка упомянутого отрезка казанцы провели дома. На «Татнефть-Арене» хозяева переиграли «Нефтехимик» (3:2), «Автомобилист» (3:0) и «Торпедо» (7:5).

    А 21 числа казанцы «барсы» в Мытищах прихлопнули «Куньлунь» (5:2). Обломалась победная серия в Москве, где на «ВТБ Арене» команда Квартальнова потерпела поражение от «Авангарда» (0:3).

    После этой встречи «Ак Барс» победил «Металлург» Мг по буллитам (2:2, 2:1) и разгромил «Северсталь» (5:2). А еще в одном матче с «Авангардом» «коты» снова уступили всухую (0:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Нефтехимика» в предстоящем матче оценивается в 3.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Ак Барса» — 1.85.

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    Несмотря на два недавних поражения, казанцы все еще на ходу, благодаря чему они и лидируют в Востоке. Ну а «Нефтехимик» продолжает штормить. Команда Вячеслава Буцаева никак не может подняться выше 11 места.

    На своем льду «нефтяники» с такой формой не смогут биться с гостями на равных. Наши прогноз и ставка — победа «Ак Барса» с коэффициентом 1.85. 0

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    «Нефтехимик» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч КХЛ 3 декабря 2020 года. Прогноз на «Нефтехимик» — «Ак Барс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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