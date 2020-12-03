«Автомобилист» — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч КХЛ 3 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет на «Уралец-Арене» 3 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Динамо» Москва.

«Автомобилист»

Команда, представляющая Екатеринбург, в турнирной таблице Восточной конференции опустилась на шестое место. За 30 матчей регулярного первенства она набрала 40 баллов.

Со второй половины ноября «Автомобилист» не радовал болельщиков победами. Неудачный отрезок екатеринбуржцев длится уже шесть поединков. А начался он с крупного поражения от «Ак Барса» (0:3).

Затем «Автомобилист» дважды встретился с «Торпедо». На своем льду подопечные Билла Питерса уступили по буллитам (2:2, 0:2), а в Нижнем Новгороде гости проиграли с разгромным счетом (1:5).

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После неудачного выступления в «Нагорном» «Автомобилист» в Челябинске не справился с «Трактором» в овертайме (3:4). Позже дома «Авто» влетело ЦСКА (1:5) и «Салавату Юлаеву» в дополнительное время (0:1).

«Динамо» Москва

Хоккейный клуб из столицы сыграл в 31 матче регулярного первенства, в ходе которых он насобирал 38 баллов. В турнирной таблице Западной конференции команда занимает пятое место.

В отличие от будущих соперников из Екатеринбурга, «Динамо» Москва сейчас выглядит получше и чаще побеждает. В последних семи поединках бело-голубые выиграли 5 раз.

Сперва команде Владимира Крикунова удалось разгромить «Нефтехимик» (3:0), «Динамо» Рига (6:1) и «Трактор» (5:2). А после крупного поражения от «Йокерита» (1:6) столичный клуб прихлопнул «Локо» в овертайме (4:3).

Затем на «ВТБ Арене» «Динамо» Москва одержало верх над «Амуром» (3:2). Но в последнем домашнем матче подопечные Крикунова были разгромлены «Металлургом» Мг (2:6).

Прогноз и ставка

На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.31, на ничью — 4.14, а на победу «Динамо» Москва — 2.60.

Серия неудач «Авто» слишком затянулась, но печальный отрезок команды Билла Питерса не может длиться вечно. В родных стенах клуб из Екатеринбурга трижды обыгрывал «Динамо» в последних пяти матчах.

В грядущем поединке хозяева попытаются снова ворваться в топ-5 Востока и прервать проблемную серию. Наши прогноз и ставка — победа «Автомобилиста» в матче с коэффициентом 1.84. 0