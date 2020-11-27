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    Как «Магнитка» встретит дома «Нефтехимик»?

    «Металлург» Мг — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч КХЛ 27 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Нефтехимик»
    Игорь Швырев
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг будет принимать «Нефтехимик». Матч пройдет на «Арене Металлург» 27 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — «Нефтехимик».
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    Хоккей. КХЛ 27 Ноября 2020 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.42
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
    •

    «Металлург» Мг

    После недавней игры магнитогорский клуб приплюсовал 1 балл и увереннее закрепился на шестом месте в таблице Восточной конференции с 36 очками, добытыми в 30 поединках регулярного первенства.

    Однако в последних шести матчах «Металлург» Мг потерпел пять поражений. Одно из них было зафиксировано в первой игре после Евротура. Тогда в Челябинске «лисы» уступили «Трактору» в овертайме (1:2).

    Затем в Новосибирске «Магнитка» не справилась с «Сибирью» (2:3), а через пару дней команда Ильи Воробьева смогла победить «Барыс» в серии буллитов (1:1, 3:2).

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    Далее «сталевары» уступили «Амуру» в дополнительное время (1:2), после чего на своем льду «Металлург» Мг был разгромлен «Северсталью» (1:4). А в последнем матче магнитогорцы проиграли «Ак Барсу» по буллитам (2:2, 1:2).

    «Нефтехимик»

    Хоккейный клуб из Нижнекамска все еще плетется на предпоследнем месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 28 играх регулярного сезона он сумел набрать всего 18 очков.

    В первой ноябрьской встрече «Нефтехимик» в родных стенах потерпел поражение от «Сибири» (1:3). А затем команда из Нижнекамска обыграла «Динамо» Рига (3:1) и «Куньлунь» (6:3).

    После побед в встречах с аутсайдерами конференций подопечные Вячеслава Буцаева выдали серию из четырех поражений. А проиграть «нефтяники» успели «Барысу» (1:2), «Ак Барсу» (2:3), «Динамо» Москва (0:3) и ЦСКА (2:4).

    Все своим потери в данном отрезке «Нефтехимик» хоть как-то разбавил благодаря яркой победе над «Спартаком» (5:2). А в недавнем матче команда Буцаева и сама крупно влетела «Салавату Юлаеву» (2:6).

    Прогноз и ставка

    На победу «Металлурга» Мг в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.46, на ничью — 5.10, а на победу «Нефтехимика» — 5.75.

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    «Магнитка» с конца прошлого месяца серьезно затормозила. В последних десяти играх «сталевары» победили только два раза.

    Но даже в такой форме команда Воробьева дома сможет тягаться с «Нефтехимиком», который лихорадит весь сезон. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет и тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.95. 0

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    «Металлург» Мг — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч КХЛ 27 ноября 2020 года. Прогноз на «Металлург» Мг — «Нефтехимик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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