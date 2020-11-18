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    Создаст ли «Трактор» проблемы питерцам на их льду?

    СКА — «Трактор». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 18 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на СКА — «Трактор»
    Дмитрий Огурцов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Трактор». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 18 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Трактор».
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    Хоккей. КХЛ 18 Ноября 2020 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 20:00 Трактор Трактор
  • Челябинск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    СКА

    Команда из Питера сыграла в 26 встречах регулярного первенства, в которых ей удалось набрать 35 очков. В турнирной таблице Запада она находится на второй позиции.

    Четыре последних матча в октябре СКА провел у себя дома. Однако лишь в двух играх питерцы смогли победить. В одном из таких поединков «армейцы» разгромили «Витязь» (5:1).

    А затем команда под временным управлением Ротенберга была разгромлена «Спартаком» (1:4). Далее уже с Валерием Брагиным во главе СКА раскатал «Авангард» и уступил «Куньлуню» (1:2).

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    В ноябре «армейцы» еще никому не проигрывали. В трех гостевых матчах кряду СКА разбил «Йокерит» (4:1) и «Витязь» (8:1), а также взял верх над «Северсталью» (2:0). А 16 числа питерцы дома победили «Салават Юлаев» в овертайме (3:2).

    «Трактор»

    Хоккейный клуб из Челябинска в 27 играх регулярного первенства заработал 38 очков. В таблице Восточной конференции он находится на третьем месте. Разрыв между лидерами составляет всего 2 балла.

    В конце минувшего месяца «Трактор» выдал хорошую серию из четырех побед в основное время. Сперва «танкисты» дважды в Хабаровске переиграли «Амур» (4:2; 2:1).

    А в двух других встречах этого отрезка подопечные Анвара Гатиятулина разгромили «Торпедо» (4:1) и «Динамо» Рига (5:1). В игре 1 ноября челябинцы были разгромлены «Металлургом» Мг (1:4).

    Но 10 числа «Трактор» дал ответку «сталеварам» благодаря победе в дополнительное время (2:1). В трех следующих матчах «медведи» переиграли «Ак Барс» (2:1), «Куньлунь» (5:3) и «Йокерит» (3:1).

    Прогноз и ставка

    Победа СКА в домашнем матче оценивается букмекерами в 1.86, на ничью предлагается коэффициент 4.82, а на победу «Трактора» — 3.56.

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    В этом месяце СКА идет уверенно и пока без поражений. Ну а «Трактор» набрал хорошую форму уже давно.

    В гостях команда Анвара Гатиятулина вполне способна навязать борьбу питерцам за максимум очков. Наши прогноз и ставка — победа «Трактора» с форой +1.5 за 1.63. 0

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    СКА — «Трактор». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч КХЛ 18 ноября 2020 года. Прогноз на СКА — «Трактор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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