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    Чем запомнится встреча слабейших команд Востока?

    «Нефтехимик» — «Куньлунь». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 10 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Куньлунь»
    Михаил Бякин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Куньлунь». Матч пройдет на арене «Нефтехимик» 10 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Куньлунь».
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    Хоккей. КХЛ 10 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Нефтехимик»

    Команда из Нижнекамска сумела подняться на 11 место в таблице Восточной конференции. В 21 матче она заработала 14 очков и опередила «Куньлунь» на 2 балла.

    В своих поединках «Нефтехимик» успел пропустить 75 голов. Хуже в защите среди клубов Востока действует только «Амур» (79 пропущенных шайб). С середины октября по начало ноября «волки» проиграли 6 матчей кряду.

    На старте неприятной серии «нефтяники» уступили «Трактору» в гостях (3:6). А затем в родных стенах подопечные Вячеслава Буцаева были разгромлены «Автомобилистом» (5:2) и «Локомотивом» (5:1).

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    В трех следующих поединках «Нефтехимик» был слабее «Ак Барса» (2:3), «Амура» (1:3) и «Сибири» (1:3). А выбраться из черной полосы команде удалось 7 ноября благодаря победе над «Динамо» Рига (3:1).

    «Куньлунь»

    Хоккейный клуб, представляющий Китай, вновь опустился на последнее место в зачете Восточной конференции. На его счету имеется всего 12 баллов, добытых в 21 игре.

    С 15 по 21 ноября «Куньлунь» неожиданно выстрелил отрезком из трех победных матчей в основное время. И случилось это после серии из шести поражений.

    На «Арене Мытищи» команда Алексея Ковалева сумела переиграть «Салават Юлаев» (5:3), «Трактор» (3:1) и «Металлург» Мг (6:4). В следующем матче «драконы» также бились достойно, но не справились с ЦСКА (2:3).

    Однако 28 октября «Куньлунь» снова сотворил сенсацию. В Питере китайская команда взяла верх над СКА (2:1). Затем подопечные Ковалева уступили «Барысу» (1:2) и «Салавату Юлаеву» в овертайме (2:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Нефтехимика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.14, а на победу «Куньлуня» — 2.73.

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    В последних играх клуб из Китая продемонстрировал свое желание и способность биться на равных даже с тяжеловесами КХЛ. А вот «Нефтехимик» заметно поплыл.

    В Нижнекамске команда Ковалева может огорчить хозяев и отправить тех на последнее место в Востоке. Наши прогноз и ставка — победа «Куньлуня» или ничья за 1.62. 0

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    «Нефтехимик» — «Куньлунь». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 10 ноября 2020 года. Прогноз на «Нефтехимик» — «Куньлунь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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