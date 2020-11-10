«Нефтехимик» — «Куньлунь». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 10 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Куньлунь». Матч пройдет на арене «Нефтехимик» 10 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Куньлунь».

«Нефтехимик»

Команда из Нижнекамска сумела подняться на 11 место в таблице Восточной конференции. В 21 матче она заработала 14 очков и опередила «Куньлунь» на 2 балла.

В своих поединках «Нефтехимик» успел пропустить 75 голов. Хуже в защите среди клубов Востока действует только «Амур» (79 пропущенных шайб). С середины октября по начало ноября «волки» проиграли 6 матчей кряду.

На старте неприятной серии «нефтяники» уступили «Трактору» в гостях (3:6). А затем в родных стенах подопечные Вячеслава Буцаева были разгромлены «Автомобилистом» (5:2) и «Локомотивом» (5:1).

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В трех следующих поединках «Нефтехимик» был слабее «Ак Барса» (2:3), «Амура» (1:3) и «Сибири» (1:3). А выбраться из черной полосы команде удалось 7 ноября благодаря победе над «Динамо» Рига (3:1).

«Куньлунь»

Хоккейный клуб, представляющий Китай, вновь опустился на последнее место в зачете Восточной конференции. На его счету имеется всего 12 баллов, добытых в 21 игре.

С 15 по 21 ноября «Куньлунь» неожиданно выстрелил отрезком из трех победных матчей в основное время. И случилось это после серии из шести поражений.

На «Арене Мытищи» команда Алексея Ковалева сумела переиграть «Салават Юлаев» (5:3), «Трактор» (3:1) и «Металлург» Мг (6:4). В следующем матче «драконы» также бились достойно, но не справились с ЦСКА (2:3).

Однако 28 октября «Куньлунь» снова сотворил сенсацию. В Питере китайская команда взяла верх над СКА (2:1). Затем подопечные Ковалева уступили «Барысу» (1:2) и «Салавату Юлаеву» в овертайме (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Нефтехимика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.23, на ничью — 4.14, а на победу «Куньлуня» — 2.73.

В последних играх клуб из Китая продемонстрировал свое желание и способность биться на равных даже с тяжеловесами КХЛ. А вот «Нефтехимик» заметно поплыл.

В Нижнекамске команда Ковалева может огорчить хозяев и отправить тех на последнее место в Востоке. Наши прогноз и ставка — победа «Куньлуня» или ничья за 1.62. 0