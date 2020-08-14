«Филадельфия» — «Монреаль». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч НХЛ 14 августа 2020 года

Во втором матче плей-офф Кубка Стэнли «Филадельфия» сыграет с «Монреалем». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 14 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Монреаль».

«Филадельфия»

Хоккейный клуб из Филадельфии, штат Пенсильвания, впервые после паузы сыграл 28 июля. В контрольном матче против «Питтсбурга» «Флайерз» выиграли в овертайме (3:2).

Затем в групповом раунде «Филадельфия» победила в трех встречах в основное время. Набрав 6 очков, она заняла первую строчку в посеве 1/4 Востока.

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На старте кампании в группе подопечные Алена Виньо раскатали «Бостон» (4:1). А в следующем поединке они одержали верх над «Вашингтоном» (3:1).

Заключительный матч закончился для «Филадельфии» победой над «Тампой» (4:1). В раунде плей-офф Кубка Стэнли команда Виньо бьется с «Монреалем». В первом поединке она победила канадцев (2:1).

«Монреаль»

Канадский клуб из провинции Квебек после возобновления хоккея провел предсезонную встречу с «Торонто», в которой «Хабс» в итоге проиграли (2:4).

В плей-офф серии «Монреаль» сразился с «Питтсбургом». В этой дуэли команда Клода Жюльена победила со счетом 3:1.

Сперва «трехцветные» обыграли «Пенс» в овертайме (3:2), а через пару дней они потерпели поражение от «Питтсбурга» (1:3).

Затем «Монреаль» одержал верх в двух встречах (4:3; 2:0) и прошел в плей-офф Кубка Стэнли. В первой игре с «Филадельфией» «славные» были слабее (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.10, на ничью — 4.34, а на победу «Монреаля» — 3.14.

На данном этапе сезона команда Алена Виньо находится в превосходной форме. Уверенная игра «Флайерз» делает их фаворитами второго поединка серии. Наши прогноз и ставка — победа «Филадельфии» в матче с коэффициентом 1.62. 0