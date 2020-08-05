«Ванкувер» — «Миннесота». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч НХЛ 5 августа 2020 года

Во втором матче плей-офф НХЛ «Ванкувер» сыграет с «Миннесотой». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 5 августа. Начало встречи — в 05:45 мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Миннесота».

«Ванкувер»

Канадская команда, представляющая провинцию Британская Колумбия, до приостановки НХЛ занимала третье место в таблице Тихоокеанского дивизиона.

Седьмого марта «Ванкуверу» удалось прервать серию из четырех поражений благодаря победе над «Колорадо» (6:3). Но через пару дней «Накс» уступили «Коламбусу» (1:2).

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В последнем матче регулярки подопечные Трэвиса Грина по буллитам переиграли «Айлендерс» (4:4, 0:1). А в предсезонке эта команда крупно уступила «Виннипегу» (1:4).

В плей-офф НХЛ «Ванкувер» пропустил по голу в каждом периоде от «Миннесоты» и не смог забить в ответ (0:3).

«Миннесота»

Хоккейный клуб из города Сент-Пол шел на шестом месте в Центральном дивизионе. В 69 играх регулярки он забил и пропустил по 220 шайб.

Перед вынужденным уходом на карантин «Миннесота» выиграла три встречи из четырех. В начале марта подопечные Дина Эвасона победили «Нэшвилл» (3:1) и «Сан-Хосе» (3:2).

А после поражения от «Лос-Анджелеса» (3:7) «Минни» взяла верх над «Анахаймом» в овертайме (5:4).

В контрольном матче после возобновления сезона «Миннесота» уступила «Колорадо» (2:3), а в плей-офф НХЛ она крупно обыграла «Ванкувер» (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Ванкувера» во втором матче серии букмекеры дают коэффициент 2.62, на ничью — 4.24, а на победу «Миннесоты» — 2.45.

Наши прогноз и ставка — «Ванкувер» не проиграет и тотал меньше 5.5 с коэффициентом 3.00. 0