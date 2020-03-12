«Спартак» — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 12 марта 2020 года

В игре четвертьфинала конференций КХЛ «Спартак» будет принимать «Динамо» Москва. Матч состоится 12 марта на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Динамо» Москва.

«Спартак»

В 62 матчах регулярного сезона КХЛ «народной команде» удалось раздобыть 77 баллов, благодаря чему она заняла пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

В первых же плей-офф поединках «Спартак» выступил провально. 2 марта подопечные Олега Знарка в гостях были разгромлены московским «Динамо» (1:5).

А в следующей встрече красно-белые уступили коллективу Крикунова с минимальной разницей (3:4). 6 марта «гладиаторы» на «ЦСКА Арене» вырвали победу у оппонентов в дополнительное время (5:4).

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Через два дня «Спартаку» удалось восстановить равенство в серии. 8 числа текущего месяца коллектив Зрака переиграл «Динамо» со счетом 3:2, однако, чуть позже «народная команда» вновь потерпела поражение — 1:4.

«Динамо» Москва

В турнирной таблице Западной конференции этой команде удалось закрепиться на четвертом месте. За 62 матча регулярного чемпионата московский клуб заработал 82 балла.

В стартовом поединке четвертьфинала конференций «Динамо» Москва сыграло ярко против «Спартака». В родных стенах коллектив Владимира Крикунова разбил «гладиаторов» — 5:1.

Чуть позже на «ВТБ Арене» бело-голубые одержали верх над соперником с минимальным преимуществом (4:3). А первое поражение в серии команда потерпела 6 марта, уступив ребятам Знарка в овертайме (4:5).

8 марта «Динамо» Москва снова оказалось слабее «Спартака» (2:3), но в последней их встрече подопечные Владимира Крикунова разбили красно-белых (4:1) и вновь повели в серии.

Прогноз

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,56, на ничью — 4,04, а на победу «Динамо» Москва — 2,49.

В очных поединках эти команды забивают друг другу много. Коллектив Крикунова в гостях постарается выступить удачно и выиграть в серии. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2 с коэффициентом 1,57. 0