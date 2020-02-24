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    Дома «Адмирал» постарается засушить игру

    «Адмирал» — «Барыс». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 24 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Адмирал» — «Барыс»
    Никита Бобряшов
    В очередной игре КХЛ «Адмирал» будет принимать «Барыс». Матч состоится 24 февраля на «Фетисов-Арене». Начало встречи — в 10:00 мск. Прогноз на «Адмирал» — «Барыс».
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    Хоккей. КХЛ 24 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.35
  • Ставка!
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    «Адмирал»

    Представители Владивостока на данный момент имеют в своем активе 39 очков, заработанных в 60 матчах. В турнирной таблице Востока команда занимает 11 место.

    До недавнего времени «Адмирал» побеждал 2 февраля. В тот день хозяева на «Фетисов-Арене» в серии послематчевых бросков одолели «Салават Юлаев» (3:3, 3:1).

    Затем дома подопечные Сергея Светлова крупно влетели «Амуру» (0:4). В выездных встречах «моряки» уступили «Салавату Юлаеву» (0:3), «Авангарду» (2:5), «Нефтехимику» (1:6), СКА (0:6) и «Трактору» (0:5).

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    22 февраля «Адмирал» во Владивостоке сыграл с рижским «Динамо». Противостояние аутсайдеров Восточной и Западной конференции завершилось победой «моряков» (3:1).

    «Барыс»

    Казахстанская команда из Нур-Султана сыграла в 60 матчах регулярного сезона. Заработав 82 очка, она замкнула тройку сильнейших в таблице Восточной конференции.

    С 27 января по 15 февраля «снежные барсы» победили в шести встречах кряду. Все началось с удачного гостевого поединка против «Автомобилиста» (4:2).

    Затем «Барыс» дома одержал верх над «Нефтехимиком» (2:1) и «Авангардом» (4:3). Чуть позже казахстанцы переиграли «Авто» (4:2), ЦСКА (3:2) и «Сочи» (3:2).

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    18 февраля победная серия «Барыса» была прервана. В тот день коллектив Андрея Скабелки в овертайме оказался слабее «Сибири» (1:2). В последнем матче клуб из Нур-Султана разобрался с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

    Прогноз

    Победа «Адмирала» в этой встрече оценивается в 3,13, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,20, а на победу «Барыса» — 2,01.

    В родных стенах «моряки» предпочтут действовать закрыто, чтобы не пропустить от «Барыса» много. Наш прогноз на матч — тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,66. 0

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