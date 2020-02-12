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    Игра в Далласе пройдет спокойно

    «Даллас» — «Каролина». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч НХЛ 12 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Даллас» — «Каролина»
    Тайлер Сегин
    В очередной игре НХЛ «Даллас» будет принимать «Каролину». Матч состоится 12 февраля на арене «Американ Эйрлайнс Центр». Начало встречи — в 04:30 мск. Прогноз на «Даллас» — «Каролина».
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    Хоккей. НХЛ 12 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.25
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 2.75
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    «Даллас»

    Техасская команда из Далласа на данном отрезке сезона располагается на третьем месте в таблице Центрального дивизиона, имея в своем активе 67 баллов.

    30 января «Даллас» на арене «Американ Эйрлайнс Центр» потерпел поражение от «Торонто» (3:5), после чего коллектив Рика Боунесса принял участие в трех выездных матчах.

    В этих поединках «шерифы» победили «Нью-Джерси» в дополнительное время (3:2), разобрались с «Рейнджерс» (5:3) и оказались слабее «Айлендерс» в овертайме (3:4).

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    8 февраля «Даллас» в родных стенах не справился с «Миннесотой» (2:3), но в последнем на сегодняшний день матче «шерифы» в добавочном периоде взяли верх над «Сент-Луисом» (3:2).

    «Каролина»

    Коллектив из города Роли занимает пятую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона. За 55 игр регулярки эта команда набрала 67 очков.

    В двух заключительных встречах января «Каролина» на своей арене победила «Айлендерс» в послематчевых бросках (1:1, 3:2) и взяла верх над «Виннипегом» в основное время (4:1).

    А в первом февральском поединке подопечные Рода Бриндамора оказались слабее «Вегаса» (3:4). Чуть позже «Кейнс» по буллитам разобрались с «Ванкувером» (3:3, 2:1).

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    5 февраля «Каролина» в гостях потерпела поражение от «Сент-Луиса» (3:6). Но в других встречах клуб из Роли одержал верх над «Аризоной» (5:3) и «Вегасом» по буллитам (5:5, 2:0).

    Прогноз

    Победа «Далласа» оценивается в 2.27, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,10, а на победу «Каролины» — 2,78.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,82. 0

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    «Даллас» — «Каролина». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч НХЛ 12 февраля 2020 года. Прогноз на «Даллас» — «Каролина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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