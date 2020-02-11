ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Выход команд из-под трибунного помещенияТриллер в Дохе. «Ростов» и «Локомотив» выдали лучший поединок на турнире в Катаре Маурицио Сарри«Ювентус» переживает распад команды Россия — ЧехияВ секунде от успеха. Сборная России увозит из Швеции три поражения
  • 11:57
    • Тульский «Арсенал» пытается подписать Кокорина
  • 10:04
    • Шестеркин — вторая звезда дня в НХЛ
  • 07:45
    • Шестеркин установил два клубных рекорда «Рейнджерс»
  • 01:26
    • ПСЖ обыграл «Лион», продлив серию побед до пяти матчей
  • 01:11
    • «Барселона» на выезде обыграла «Бетис»
  • 00:46
    • «Интер» одержал волевую победу в миланском дерби
  • 22:28
    • «Сельта» вырвала победу у «Севильи»
    Все новости спорта

    Прервет ли «Флорида» свою неудачную полосу?

    «Филадельфия» — «Флорида». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч НХЛ 11 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Филадельфию Флайерз Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз на «Филадельфия» — «Флорида»
    Александр Барков
    В очередной игре НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Флориду». Матч состоится 11 февраля на арене «Веллс Фарго Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Флорида».
    ×
    Хоккей. НХЛ 11 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.18
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.70
  • Играть!
    •

    «Филадельфия»

    В турнирной таблице Столичного дивизиона клуб из штата Пенсильвания идет шестым с 67 баллами на счету. Столько же очков имеет и «Каролина», находящаяся в зоне плей-офф.

    19 и 22 января команда Алена Виньо на арене «Веллс Фарго Центр» победила «Лос-Анджелес» (4:1) и всухую переиграла «Питтсбург» (3:0).

    Но февральские выступления «Хулиганы с Брод-стрит» начали с поражения от «Пенс» в дополнительное время (3:4). А на следующий день «Филадельфия» одолела «Колорадо» (6:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    Чуть позже в выездной встрече «Флайерз» разобрались с «Детройтом» (3:0). 7 февраля клуб из штата Пенсильвания дома неожиданно был разгромлен «Нью-Джерси» (5:0), после чего он разбил «Вашингтон» в гостях (7:2).

    «Флорида»

    Клуб из города Санрайз на данном этапе регулярки находится на четвертой строчке в таблице Атлантического дивизиона с 64 очками, заработанными в ходе 54 игр чемпионата.

    Совсем недавно подопечные Джоэля Кенневилля порадовали болельщиков ярким отрезком из шести побед в основное время. Последним соперником в этом списке был «Чикаго» (4:3).

    Но 1 февраля данная серия была прервана. На выезде «Флорида» получила в свою сетку четыре шайбы от «Монреаля» (4:0).

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Затем «коты» переиграли «Торонто» (5:3), после чего они потерпели поражения от «Коламбуса» в овертайме (1:0), а также уступили «Вегасу» (2:7) и «Питтсбургу» (2:3).

    Прогноз

    На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,18, на ничью — 4,60, а на победу «Флориды» —2,72.

    Команда из Санрайза в нынешнем сезоне забивает очень много. В Филадельфии «коты» выложатся на максимум, лишь бы прервать серию без побед. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Флориды» больше 2,5 с коэффициентом 1,67. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    4.41
  • Экспресс дня 10 февраля
  • Сегодня в 14:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Монреаль — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Чарльтон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  4.75
  • Прогноз на матч Брентфорд — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Суонси — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.34
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Завтра в 22:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бельфор — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 22:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Павел Мамаев
  • «Ростов» заиграл. Мамаев идеально вписался в команду Карпина
    • 23:18 04/02/2020     «Барселона» вылетела из Кубка Испании
  • «Барселона» начала проветривать грязное белье на публике
    • 21:30 07/02/2020     Роберт Левандовски
  • Кто в Европе забивает чаще всех?
    • Вчера в 14:29
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Филадельфия» — «Флорида». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч НХЛ 11 февраля 2020 года . Прогноз на «Филадельфия» — «Флорида». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
    Тоже интересно
    Роберт Левандовски Футбол Кто в Европе забивает чаще всех?Рейтинг топ-бомбардиров из пяти ведущих чемпионатов Европы Вчера в 14:290
  • 08:05
    • «Юта» вырвала победу у «Хьюстона», «Атланта» переиграла «Нью-Йорк»
  • 12:58
    • Экс-игрок «Спартака» станет гендиректором «Црвены Звезды»
  • 12:44
    • Кике Сетьен: Мне очень понравилась игра «Барселоны» в матче с «Бетисом»
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. 42 сэйва Шестеркина и гол Панарина, три очка КоннораОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля 07:300
  • Экспресс дня

  • Будут ли у «Ренна» сложности с «Бельфором»?
  • 3.34
    •
  • 12:31
    • Ортега ведет переговоры о поединке с Магомедшариповым
  • 12:14
    • Голкипер «Аякса» согласился перейти в «Челси»
  • 11:41
    • «Бавария» планирует летом купить форварда «Ливерпуля»
    «Реал» Футбол Примера. «Атлетико» одолел «Гранаду», «Осасуна» проиграла «Реалу», «Барса» победила «Бетис»Обзор матчей 23 тура Примеры 02:000
  • 11:25
    • Для Месси не будет проблемой выступать в АПЛ, считает Кака
  • 09:50
    • «Уфа» подписала хавбека сборной Узбекистана
  • 09:33
    • Медведев сохранил пятое место в рейтинге ATP
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие