«Филадельфия» — «Флорида». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч НХЛ 11 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Флориду». Матч состоится 11 февраля на арене «Веллс Фарго Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Флорида».

«Филадельфия»

В турнирной таблице Столичного дивизиона клуб из штата Пенсильвания идет шестым с 67 баллами на счету. Столько же очков имеет и «Каролина», находящаяся в зоне плей-офф.

19 и 22 января команда Алена Виньо на арене «Веллс Фарго Центр» победила «Лос-Анджелес» (4:1) и всухую переиграла «Питтсбург» (3:0).

Но февральские выступления «Хулиганы с Брод-стрит» начали с поражения от «Пенс» в дополнительное время (3:4). А на следующий день «Филадельфия» одолела «Колорадо» (6:3).

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Чуть позже в выездной встрече «Флайерз» разобрались с «Детройтом» (3:0). 7 февраля клуб из штата Пенсильвания дома неожиданно был разгромлен «Нью-Джерси» (5:0), после чего он разбил «Вашингтон» в гостях (7:2).

«Флорида»

Клуб из города Санрайз на данном этапе регулярки находится на четвертой строчке в таблице Атлантического дивизиона с 64 очками, заработанными в ходе 54 игр чемпионата.

Совсем недавно подопечные Джоэля Кенневилля порадовали болельщиков ярким отрезком из шести побед в основное время. Последним соперником в этом списке был «Чикаго» (4:3).

Но 1 февраля данная серия была прервана. На выезде «Флорида» получила в свою сетку четыре шайбы от «Монреаля» (4:0).

Затем «коты» переиграли «Торонто» (5:3), после чего они потерпели поражения от «Коламбуса» в овертайме (1:0), а также уступили «Вегасу» (2:7) и «Питтсбургу» (2:3).

Прогноз

На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,18, на ничью — 4,60, а на победу «Флориды» —2,72.

Команда из Санрайза в нынешнем сезоне забивает очень много. В Филадельфии «коты» выложатся на максимум, лишь бы прервать серию без побед. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Флориды» больше 2,5 с коэффициентом 1,67. 0