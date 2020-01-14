«Амур» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч КХЛ 14 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Амур» будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 14 января на «Платинум Арене». Начало встречи — в 12:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Ак Барс».

«Амур»

На данный момент на счету клуба из Хабаровска имеется 46 матчей в регулярке. В этих поединках команда заработала __ очков. Сейчас она идет 11 в турнирной таблице Восточной конференции.

Концовка декабря получилась для подопечных Александра Гулявцева хорошей. «Амур» выиграл в пяти встречах. Сперва на выезде «тигры» по буллитам одолели «Трактор» (2:2, 2:1).

Затем представители Хабаровска победили «Динамо» Минск (4:3), «Торпедо» (2:0), «Автомобилист» в послематчевых бросках (3:3, 2:0) и «Адмирал» (2:0).

Все прогнозы на КХЛ

А январские выступления коллектив Александра Гулявцева начал с поражений. «Амур» уступил «Локомотиву» (0:2), «Северстали» (1:2), «Динамо» Москва (2:4), «Металлургу» Мг (3:4) и «Авангарду» по буллитам (1:1, 2:3).

«Ак Барс»

Команда из Казани сейчас находится на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 45 матчах регулярки этот коллектив раздобыл 66 очков.

Концовку года подопечным Дмитрия Квартальнова подпортили поражения от «Сибири» (0:3), «Салавата Юлаева» в овертайме (3:4) и от «Нефтехимика» по буллитам (1:1, 0:1).

В заключительном поединке 2019 года «Ак Барс» одолел «Локомотив» (3:0), после чего казанцы победили «Трактор» в добавочном периоде (4:3) и разобрались с «Магниткой» (2:0).

9 января на «Татнефть-Арене» хозяева были разгромлены «Торпедо» (1:4), а чуть позже «Ак Барс» крупно проиграл «Адмиралу» (1:5).

Прогноз

На победу «Амура» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,60, на ничью — 4,50, а на победу «Ак Барса» — 1,68.

В Хабаровске казанский клуб постарается прервать серию неудач. Наш прогноз на матч — победа «Ак Барса» с коэффициентом 1,68. 0