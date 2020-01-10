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    Справится ли «Рейнджерс» с аутсайдерами Востока?

    «Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 10 января 2020 года

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    Прогноз на «Рейнджерс» — «Нью-Джерси»
    Майкл Хейли
    В очередной игре НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Нью-Джерси». Матч состоится 10 января на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Нью-Джерси».

    «Рейнджерс»

    Из-за плохих результатов клуб из Нью-Йорка опустился на 12 строчку в Восточной конференции, а также на 7 место в Столичном дивизионе с 44 баллами на своем счету.

    Минувший год подопечные Дэвида Куинна завершили двумя победами. Сперва в родных стенах «Рейнджерс» разобрался с «Каролиной» (5:3), а затем он в овертайме одолел «Торонто» (5:4).

    С 1 по 5 января «синерубашечники» провели очередную неудачную серию, которая составила три поражения. В этих встречах команда уступила «Эдмонтону» (5:7), «Калгари» (3:4) и «Ванкуверу» (1:2).

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    8 января на арене «Мэдисон Сквер Гарден» «Рейнджерс» принимал «Колорадо». Матч завершился первой январской победой коллектива Куинна со счетом 5:3.

    «Нью-Джерси»

    Приняв участие в 42 поединках регулярного чемпионата, команда из Ньюарка заработала всего 37 очков. Из-за чего она находится на последнем месте в турнирной таблице Столичного дивизиона.

    В трех заключительных встречах минувшего года «Нью-Джерси» решал исходы матчей после основного времени. Сперва в овертайме этот коллектив уступил «Торонто» (4:5).

    Затем подопечные Алена Насреддина в добавочном периоде разобрались с «Оттавой» (4:3) и по буллитам обыграли «Бостон» (2:2, 2:1).

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    Январь для «Нью-Джерси» начался с победы над «Айлендерс» (2:1), но после этого «Девс» потерпели поражения от «Колорадо» (2:5) и «Айлендерс» в овертайме (3:4).

    Прогноз

    Победа «Рейнджерс» в этой встрече оценивается в 2,00, на ничью предлагается котировка 4,30, а на победу «Нью-Джерси» — 3,10.

    На «Мэдисон Сквер Гарден» хозяевам нужно набирать очки в подобных поединках. Наш прогноз на матч — победа «Рейнджерс» с коэффициентом 1,63. 0

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    «Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 10 января 2020 года. Прогноз на «Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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