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    В Лас-Вегасе команды не дадут зрителям заскучать

    «Вегас» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 9 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Вегас» — «Рейнджерс»
    Ши Теодор
    В очередной игре НХЛ «Вегас» будет принимать «Рейнджерс». Матч состоится 9 декабря на «Т-Мобайл Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Рейнджерс».

    «Вегас»

    На данном этапе турнира коллектив из штата Невада успел сыграть в 31 встрече регулярного сезона. В этих поединках команда заработала 35 баллов и замкнула тройку лидеров в зачете Тихоокеанского дивизиона.

    22 ноября «золотые отбросы» дома потерпели поражение в овертайме от «Сан-Хосе» (1:2). Эта серия неудач продлилась еще в течение следующих двух встреч.

    «Вегас» уступил «Эдмонтону» (2:4) и «Далласу» (2:4), после чего подопечные Жерара Галлана в дополнительное время одержали верх над «Нэшвиллом» (4:3), а также по буллитам одолели «Аризону» (1:1, 2:1).

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    Успешно завершились для «Вегаса» матчи против «Рейнджерс» (4:1) и «Нью-Джерси» (4:3). А в последнем поединке «золотые отбросы» в добавочном периоде проиграли «Айлендерс» (2:3).

    «Рейнджерс»

    Сейчас клуб из Нью-Йорка имеет на счету 31 очко. Свои баллы команде удалось заработать в 28 встречах. Этого достаточно лишь для шестой строчки в таблице Столичного дивизиона.

    В нынешнем сезоне «синерубашечники» выступают отрезками, чередуя удачные игры поражениями. Но с 24 по 28 ноября «Рейнджерс» победил в трех матчах. Этот коллектив одолел «Монреаль» (6:5), «Миннесоту» в овертайме (3:2) и «Каролину» (3:2).

    А прервалась данная серия поражением в дополнительное время от «Бостона» (2:3), после чего подопечные Дэвида Куинна разгромили «Нью-Джерси» (4:0).

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    Затем «Рейнджерс» крупно уступил «Вегасу» (1:4), но чуть позже «синерубашечники» одержали верх над «Коламбусом» (3:2). 7 декабря клуб из Нью-Йорка дома не справился с «Монреалем» (1:2).

    Прогноз

    На победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,78, на ничью — 4,60, а на победу «Рейнджерс» — 3,65.

    В Лас-Вегасе пройдет поединок двух забивных команд, которым в каждой игре нужны набранные очки. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,63. 0

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    «Вегас» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 9 декабря 2019 года. Прогноз на «Вегас» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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