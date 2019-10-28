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    Сможет ли «Нефтехимик» продлить свою победную серию?

    «Нефтехимик» — «Адмирал». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 28 октября 2019 года

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    Прогноз на «Нефтехимик» — «Адмирал»
    Хоккеист «Нефтехимика»
    В очередной игре КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Адмирал». Матч состоится 28 октября на арене «Нефтехимик». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Адмирал».
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    Хоккей. КХЛ 28 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.85
  • 2
  • 3.15
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    «Нефтехимик»

    Сейчас в активе у клуба из Нижнекамска имеется 23 поединка в регулярке. По их завершении команда с 23 очками заняла 7 место в турнирной таблице Восточной конференции.

    С 30 сентября по 10 октября коллектив Вячеслава Буцаева проиграл 6 матчей подряд. Последними неудачами в этой серии были противостояния с «Куньлунем РС».

    Сперва «Нефтехимик» уступил оппонентам из Китая (2:1) в основное время, а затем — в дополнительное (2:1). Но после этого «волки» победили в пяти последующих играх.

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    14 октября «нефтяники» в овертайме одолели «Сибирь» (2:1), а потом нижнекамцы взяли верх над СКА (2:1) и «Динамо» Рига (2:1). Спустя несколько дней «Нефтехимик» по буллитам обыграл СКА (2:2, 0:1), а также в дополнительное время оказался сильнее «Северстали» (1:2).

    «Адмирал»

    На данный момент на счету коллектива из Владивостока имеется 25 очков, которые команда добыла в 21 поединке. Благодаря этому она идет шестой в турнирной таблице Востока.

    После домашней осечки в игре с «Сибирью» (1:2) «моряки» сумели провести хороший победный отрезок. Подопечные Сергея Светлова в родных стенах взяли верх над «Куньлунем РС» (2:1) и «Нефтехимиком» (2:0).

    Затем на выезде «Адмирал» в овертайме оказался сильнее «Металлурга» Мг (3:4), по буллитам одолел «Трактор» (2:2, 0:2), а также в дополнительное время разобрался с «Барысом» (0:1).

    После этого в серии послематчевых бросков «моряки» уступили «Локомотиву» (3:3, 0:1).

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    19 октября клуб из Владивостока оказался сильнее «Северстали» (1:4), но потом команда Светлова потерпела поражение от «Динамо» Москва (1:4) и «Сочи» (1:3).

    Прогноз

    Победа «Нефтехимика» в основное время поединка оценивается котировкой 2,05, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,85, а на победу «Адмирала» — 3,30.

    Наш прогноз — победа «Нефтехимика» в матче с коэффициентом 1,60. 0

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    «Нефтехимик» — «Адмирал». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 28 октября 2019 года . Прогноз на «Нефтехимик» — «Адмирал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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