«Нефтехимик» — «Адмирал». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч КХЛ 28 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Адмирал». Матч состоится 28 октября на арене «Нефтехимик». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Нефтехимик» — «Адмирал».

«Нефтехимик»

Сейчас в активе у клуба из Нижнекамска имеется 23 поединка в регулярке. По их завершении команда с 23 очками заняла 7 место в турнирной таблице Восточной конференции.

С 30 сентября по 10 октября коллектив Вячеслава Буцаева проиграл 6 матчей подряд. Последними неудачами в этой серии были противостояния с «Куньлунем РС».

Сперва «Нефтехимик» уступил оппонентам из Китая (2:1) в основное время, а затем — в дополнительное (2:1). Но после этого «волки» победили в пяти последующих играх.

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14 октября «нефтяники» в овертайме одолели «Сибирь» (2:1), а потом нижнекамцы взяли верх над СКА (2:1) и «Динамо» Рига (2:1). Спустя несколько дней «Нефтехимик» по буллитам обыграл СКА (2:2, 0:1), а также в дополнительное время оказался сильнее «Северстали» (1:2).

«Адмирал»

На данный момент на счету коллектива из Владивостока имеется 25 очков, которые команда добыла в 21 поединке. Благодаря этому она идет шестой в турнирной таблице Востока.

После домашней осечки в игре с «Сибирью» (1:2) «моряки» сумели провести хороший победный отрезок. Подопечные Сергея Светлова в родных стенах взяли верх над «Куньлунем РС» (2:1) и «Нефтехимиком» (2:0).

Затем на выезде «Адмирал» в овертайме оказался сильнее «Металлурга» Мг (3:4), по буллитам одолел «Трактор» (2:2, 0:2), а также в дополнительное время разобрался с «Барысом» (0:1).

После этого в серии послематчевых бросков «моряки» уступили «Локомотиву» (3:3, 0:1).

19 октября клуб из Владивостока оказался сильнее «Северстали» (1:4), но потом команда Светлова потерпела поражение от «Динамо» Москва (1:4) и «Сочи» (1:3).

Прогноз

Победа «Нефтехимика» в основное время поединка оценивается котировкой 2,05, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,85, а на победу «Адмирала» — 3,30.

Наш прогноз — победа «Нефтехимика» в матче с коэффициентом 1,60. 0