СКА — «Спартак». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч КХЛ 20 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ СКА будет принимать «Спартак». Матч состоится 20 октября в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на СКА — «Спартак».

СКА

Приняв участие в 20 играх регулярки, команда из Санкт-Петербурга набрала 24 балла. Благодаря этому она идет второй в таблице Западной конференции.

Последний поединок со «Спартаком» СКА провел совсем недавно. 7 октября в родных стенах «Армейцы» в овертайме уступили москвичам (2:3).

Затем подопечные Алексея Кудашова в дополнительное время одолели «Автомобилист» (2:1), а через несколько дней разгромили «Торпедо» (1:4).

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Но после этого питерцы потерпели поражение от «Авангарда» в Балашихе (3:2), а также от «Нефтехимика» в Нижнекамске (2:1).

«Спартак»

Сейчас столичный клуб имеет в своем активе 19 матчей в регулярном чемпионате. В этих играх команда заработала 18 баллов и заняла 8 позицию в турнирной таблице Западной конференции.

Две победы кряду в октябре красно-белые смогли завоевать после унижения от ЦСКА (3:9). Оправившись от такого разгрома, подопечные Олега Знарка по буллитам одолели «Витязь» (1:1, 0:2).

Затем в дополнительное время «Спартак» оказался сильнее СКА (2:3). Но уже в следующем поединке москвичи уступили «Северстали» (3:2).

12 октября красно-белые в родных стенах потерпели поражение от «Амура» в серии послематчевых бросков (1:1, 0:2). А несколькими днями позже «Спартак» дома не справился с «Сибирью» (1:2).

Прогноз

На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,47, на ничью — 5,00, а на победу «Спартака» — 6,00.

Сейчас оба коллектива находятся не в лучших игровых кондициях. Наш прогноз на матч — тотал меньше 5 с коэффициентом 1,58. 0