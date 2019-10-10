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    «Филадельфии» важно победить дома

    «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Девилз». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч НХЛ 10 октября 2019 года

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    Прогноз на «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Девилз»
    Якуб Ворачек
    В очередной игре НХЛ «Филадельфия Флайерз» будет принимать «Нью-Джерси Девилз». Матч состоится 10 октября на арене «Уэллс Фарго Центр». Начало встречи — в 02:30 мск. Прогноз на «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Девилз».

    «Филадельфия»

    Пока команда из штата Пенсильвания успела сыграть лишь в одном матче нового сезона НХЛ. Это была домашняя встреча с «Чикаго», в которой хозяева победили (4:3).

    Сейчас «Филадельфия» имеет на своем счету 2 очка и располагается на 10 месте в турнирной таблице Восточной конференции.

    В ходе предсезонки подопечные Алена Виньо провели 7 поединков, и только в 1 из них «хулиганы с Брод-стрит» победили. Сперва «Флайерз» дважды уступили «Айлендерс» — 1:3 в основное время и 3:2 в дополнительное.

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    Затем «Филадельфия» проиграла «Бостону» (1:3), а через пару дней команда одолела «Рейнджерс» (4:1). Еще одна встреча с «Бостоном» была провалена в овертайме (4:3), а чуть позже «Рейнджерс» в серии буллитов взяли реванш (1:1, 1:0).

    И даже товарищеский поединок со швейцарской «Лозанной» команда проиграла (4:3).

    «Нью-Джерси»

    В первом матче сезона подопечные Джона Хайнса встретились с «Виннипегом». В этом поединке «Девс» уступили соперникам в серии буллитов (4:4, 0:3).

    А в выездной игре с «Баффало» «Нью-Джерси» был разгромлен хозяевами (7:2). Старт регулярного первенства оказался для команды не очень удачным.

    Сейчас клуб из города Ньюарк с 1 баллом в активе занимает 15 место в таблице Восточной конференции.

    В ходе предсезонки «Нью-Джерси» принял участие в 7 матчах. Уступив в первой встрече «Монреалю» (4:2), коллектив Хайнса четырежды победил. Команда одолела «Бостон» в овертайме (4:3), дважды разобралась с «Рейнджерс» (3:4; 4:2), а также взяла верх над «Айлендерс» (4:3).

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    Затем «Девс» получили ответку от «Бостона» (2:0), а несколькими днями позже этот клуб переиграл «Коламбус» (0:2).

    Прогноз

    На победу «Филадельфии» в основное время встречи букмекеры дают коэффициент 2,28, на ничью — 4,10, а на победу «Нью-Джерси» — 2,70.

    «Хулиганы с Брод-стрит» очень хорошо играют дома. К этому поединку команда подходит со свежими силами, так как последний ее матч датирован 4 октября. Наш прогноз — победа «Филадельфии» в матче с коэффициентом 1,77. 0

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