«Сочи» — СКА. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч КХЛ 17 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Сочи» будет принимать СКА. Матч состоится 17 сентября в ледовом дворце «Большой». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Сочи» — СКА.

«Сочи»

В шести матчах регулярного сезона сочинцы заработали 7 очков и заняли 5 строчку в таблице Западной конференции.

В первом туре команда у себя дома обыграла «Нефтехимик» (3:2), а через два дня в напряженном поединке взяла верх над «Динамо» Минск (5:4).

Затем «леопарды» трижды подряд проиграли. 7 сентября «Сочи» уступил «Ак Барсу» (3:6). Чуть позже в Ярославле гости оказались слабее «Локомотива» (2:1). После этого подопечные Сергея Зубова не справились в серии послематчевых бросков с «Витязем» (2:2, 2:1).

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В финальной на данный момент встрече «Сочи» с минимальным счетом взял верх над «Спартаком» (0:1).

СКА

Сейчас питерский клуб с 8 очками в активе занимает вторую строчку в Западной конференции. За 6 матчей команда забросила 16 шайб и столько же пропустила.

В первом поединке сезона подопечные Кудашова легко справились с «Металлургом» Мг (3:1), после чего в овертайме одолели «Трактор» (3:4).

Первая потеря баллов случилась в противостоянии с «Автомобилистом» на выезде, где гости потерпели поражение (5:2).

После этого СКА взял верх над «Сибирью» дома (4:2), но следующий поединок опять проиграл. ЦСКА сумел забросить соперниками 3 безответные шайбы (0:3).

В последнем матче «Армейцы Петербурга» принимали «Йокерит». В очень непростой встрече хозяева за 26 секунд до сирены вырвали победу у финнов (3:2).

Прогноз

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,60, на ничью — 4,40, а на победу СКА — 1,64.

Наш прогноз на матч — победа СКА в основное время с коэффициентом 1,64. 0