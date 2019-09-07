«Амур» — «Трактор». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч КХЛ 7 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Амур» будет принимать «Трактор». Матч состоится 7 сентября на «Платинум Арене». Начало встречи — в 10:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Трактор».

«Амур»

Команда Александра Гулявцева рассчитывала на более удачный старт сезона, но на деле «тигры» проиграли два матча из двух и рискуют оступиться в следующей встрече, поскольку «Трактор» под руководством Скудры становится сильнее.

Дебютную игру в новом розыгрыше КХЛ «Амур» провел на выезде, уступив «Сибири» (2:1).

Несмотря на 40 отраженных бросков, гости не справились с натиском «снеговиков» и в меньшинстве пропустили гол на 9 минуте третьего периода. До этого счет 1:1 держался с 14 минуты после начала матча.

Выезд коллектива из Хабаровска в Казахстан также оказался проблемным. В поединке против «Барыса» «тигры» потерпели поражение (3:2).

«Трактор»

Как и ближайший соперник, «Трактор» проиграл в двух стартовых матчах регулярного сезона КХЛ. Но подопечные Петериса Скудры демонстрируют прогресс в атаке. С каждым последующим выступлением коллектив будет учитывать ошибки прошлого и исправлять их.

Первую встречу в новом розыгрыше лиги «трактористы» проиграли подольскому «Витязю» (2:4). Несмотря на то что хозяева нанесли больше ударов в створ, команду подвела реализация, которая составила лишь 5,26%, когда у соперника этот показатель равнялся 12,9%.

Второй матч прошел куда напряженнее. «Трактор» сумел дать бой СКА, но «Армейцы Петербурга», отыграв разрыв в две шайбы, перевели поединок в овертайм.

В дополнительное время гол Плотникова принес гостям победу (3:4).

Прогноз

На победу «Амура» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,55, на ничью — 3,70, на победу «Трактора» также — 2,55.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Трактора» больше 1,5 с коэффициентом 1,53. 0