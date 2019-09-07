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    По силам ли «Трактору» оборона «Амура»?

    «Амур» — «Трактор». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч КХЛ 7 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Амур» — «Трактор»
    Хоккеисты «Трактора»
    В очередной игре КХЛ «Амур» будет принимать «Трактор». Матч состоится 7 сентября на «Платинум Арене». Начало встречи — в 10:00 мск. Прогноз на «Амур» — «Трактор».
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    Хоккей. КХЛ 07 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.65
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.35
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    «Амур»

    Команда Александра Гулявцева рассчитывала на более удачный старт сезона, но на деле «тигры» проиграли два матча из двух и рискуют оступиться в следующей встрече, поскольку «Трактор» под руководством Скудры становится сильнее.

    Дебютную игру в новом розыгрыше КХЛ «Амур» провел на выезде, уступив «Сибири» (2:1).

    Несмотря на 40 отраженных бросков, гости не справились с натиском «снеговиков» и в меньшинстве пропустили гол на 9 минуте третьего периода. До этого счет 1:1 держался с 14 минуты после начала матча.

    Выезд коллектива из Хабаровска в Казахстан также оказался проблемным. В поединке против «Барыса» «тигры» потерпели поражение (3:2).

    «Трактор»

    Как и ближайший соперник, «Трактор» проиграл в двух стартовых матчах регулярного сезона КХЛ. Но подопечные Петериса Скудры демонстрируют прогресс в атаке. С каждым последующим выступлением коллектив будет учитывать ошибки прошлого и исправлять их.

    Первую встречу в новом розыгрыше лиги «трактористы» проиграли подольскому «Витязю» (2:4). Несмотря на то что хозяева нанесли больше ударов в створ, команду подвела реализация, которая составила лишь 5,26%, когда у соперника этот показатель равнялся 12,9%.

    Второй матч прошел куда напряженнее. «Трактор» сумел дать бой СКА, но «Армейцы Петербурга», отыграв разрыв в две шайбы, перевели поединок в овертайм.

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    В дополнительное время гол Плотникова принес гостям победу (3:4).

    Прогноз

    На победу «Амура» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,55, на ничью — 3,70, на победу «Трактора» также — 2,55.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Трактора» больше 1,5 с коэффициентом 1,53. 0

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    «Амур» — «Трактор». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч КХЛ 7 сентября 2019 года. Прогноз на «Амур» — «Трактор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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