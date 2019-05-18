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    «Сент-Луис» сравняет счет в серии с «Сан-Хосе»

    «Сент-Луис» — «Сан-Хосе». Прогноз (к. 1.78) и ставки на четвертый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли 18 мая 2019 года

    Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сент-Луис Блюз Прогнозы на Сан-Хосе Шаркс
    Прогноз на «Сент-Луис» — «Сан-Хосе»
    Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»
    В рамках финала Западной конференции Кубка Стэнли 18 мая 2019 года «Сент-Луис Блюз» примет «Сан-Хосе Шаркс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Сан-Хосе».

    «Сент-Луис»

    В третьем матче финала Запада «Сент-Луис» дома в овертайме уступил «Сан-Хосе» (4:5), и снова проигрывает в серии (1:2). «Блюз» не удалось закрепить выездную победу, добытую во втором матче, и в случае поражения в четвертой игре команда окажется в шаге от вылета из плей-офф.

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    Старания топ-форварда Давида Перрона, оформившего дубль, и защитника Колтона Парейко, отдавшего три ассиста, помогли команде отыграться с 0:2 и 1:3, и даже выйти вперед, но в итоге «Блюз» все равно потеряли победу. Также отметим шайбы нападающих Александра Стина и нашего Владимира Тарасенко. Иван Барбашев отдал результативную передачу.

    Не лучший матч провел вратарь Джордан Биннингтон, но и его визави Мартин Джонс тоже надежностью не блистал. Так что больше вопросов к игре «Сент-Луиса» в обороне в целом, ведь «Блюз» снова, как и в первой игре, дали форвардам соперника слишком много пространства.

    «Сан-Хосе»

    Несмотря на поражение в одном из двух домашних матчей, «Сан-Хосе» на выезде сразу же вырвал победу у соперника, и теперь снова ведет в серии. «Шаркс» получили психологическое преимущество над «Блюз», и в случае второй победы на выезде сделают большой шаг к финалу Кубка Стэнли.

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    Героем матча с «Блюз» стал защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон, который оформил дубль, включая победную шайбу в овертайме. Также дубль и три очка на счету топ-форварда Джо Торнтона, еще одну шайбу забросил Логан Кутюр, две передачи отдал Кэвин Лабанк.

    «Сан-Хосе» снова сумел воспользоваться своей сильной стороной — игрой в атаке. И хотя «Шаркс» упустили преимущество, ведя в счете 2:0 и 3:1, а затем и вовсе проигрывали 3:4, но смогли продемонстрировать характер.

    Прогноз

    «Сан-Хосе» опять завладели преимуществом в серии, но вряд ли «Сент-Луис» проиграет два домашних матча подряд. Прогноз на победу «Блюз» в матче с коэффициентом 1,78. 0

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    «Сент-Луис» — «Сан-Хосе». Прогноз (к. 1.78) и ставки на четвертый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли 18 мая 2019 года. Прогноз на «Сент-Луис» — «Сан-Хосе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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