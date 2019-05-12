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    «Сан-Хосе» должен стартовать победой в серии с «Сент-Луисом»

    «Сан-Хосе» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 1.70) и ставки на первый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли 12 мая 2019 года

    НХЛ Сент-Луис Блюз Сан-Хосе Шаркс
    Прогноз на «Сан-Хосе» — «Сент-Луис»
    Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»
    В рамках финала Западной конференции Кубка Стэнли 12 мая 2019 года «Сан-Хосе Шаркс» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Сент-Луис».

    «Сан-Хосе»

    Во втором раунде плей-офф «Сан-Хосе» в семи матчах дожал «Колорадо» (4:3). Таким образом, в двух раундах «Шаркс» сыграли полные 14 поединков, что в любом случае скажется на их физическом состоянии. Впрочем, у «Блюз» ситуация немногим лучше.

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    Пока под вопросом находится участие в первом матче одного из лидеров атаки Джо Павелски. Среди ключевых игроков также голкипер Мартин Джонс, защитник Брент Бёрнс и Эрик Карлссон, но главная сила заключена в атаке — Логан Кутюр, Джо Торнтон, Томаш Гертл, Эвандер Кэйн и Тимо Майер.

    Как мы уже отметили, «Сан-Хосе» играет с акцентом на атаку, где собраны результативные и звездные игроки. Причем, обычно «Шаркс» также немало пропускают, так что это шанс для соперника, если удастся сдержать атаку «Сан-Хосе».

    «Сент-Луис»

    Во втором раунде плей-офф «Сент-Луис» в семи матчах прошел «Даллас» (4:3). Серия также отобрала немало сил у команды, и до этого в первом раунде «Блюз» также провели шесть матчей с «Виннипегом» (4:2).

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    Неожиданным лидером вратарской линии в конце регулярки и плей-офф стал молодой голкипер Джордан Биннингтон, который пока что остается главным открытием плей-офф. Среди лидеров команды отметим также защитников Алекса Пьетранджело, Колтона Парейко, нападающих Владимира Тарасенко, Райана О’Райлли, Давида Перрона и Брэйдена Шенна.

    «Сент-Луис» в большей степени делает акцент на игру в обороне, и уповает на надежность Биннингтона. Пока что это схема работает, хотя в серии с «Далласом» команда пропускала в среднем 2,5 шайбы за игру, а это не так уж мало. С другой стороны, в последних трех встречах «Блюз» позволили «Старз» забросить лишь четыре шайбы.

    Прогноз

    «Сан-Хосе» играет дома, у них лучше атакующая линия, и в общем команда выглядела предпочтительнее как в целом по сезону, так и в плей-офф. Рискнем с прогнозом на их победу в матче с коэффициентом 1,70. 0

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    «Сан-Хосе» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 1.70) и ставки на первый матч финала Западной конференции Кубка Стэнли 12 мая 2019 года. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Сент-Луис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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