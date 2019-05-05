«Бостон» — «Коламбус». Прогноз (к. 2.10) и ставки на пятый матч второго раунда Кубка Стэнли 5 мая 2019 года

В рамках второго раунда Кубка Стэнли 5 мая 2019 года «Бостон Брюинз» примет «Коламбус Блу Джекетс». Начало матча — 02:15 мск. Прогноз на «Бостон» — «Коламбус».

«Бостон»

В четвертом матче второго раунда «Бостон» на выезде справился с «Коламбусом» (4:1), и сравнял счет в серии (2:2). Теперь «Брюинз» на одну игру вернутся на свою площадку, чтобы попробовать повести в серии.

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Героями матча с «Коламбусом» снова стали лидеры атаки — Патрис Бержерон оформил дубль, дважды реализовав большинство, Давид Пастрнак сделал гол+пас, один ассист на счету Брэда Маршанда, две передачи отдал топ-защитник Тори Крюг. Еще один гол на счету Шона Куралы, но главной звездой можно считать вратаря Туукку Раска, который отразил 39 из 40 бросков.

«Бостон» сыграл открыто, но в перестрелке вышел победителем за счет лучшей эффективности атаки, результативности спецбригад (два гола в большинстве) и надежности вратаря.

«Коламбус»

«Коламбус» не сумел использовать фактор домашнего льда по максимум, также отдав одну победу сопернику. Счет в серии стал равным, и «Блу Джекетс» придется доказывать свое право на победу в ней уже на льду «Брюинз».

Единственную шайбу в игре с «Бостоном» провел российский топ-форвард Артемий Панарин, которому ассистировали нападающие Оливер Бьоркстранд и Пьерр-Люк Дюбуа. При этом Бун Дженнер не реализовал буллит. Российский вратарь Сергей Бобровский хоть и отразил 42 броска, но все равно пропустил четыре шайбы.

«Коламбус» в примерно равной игре не лучшим образом распорядился своими моментами, слабо сыграл в спецбригадах, и при этом команду также подвела дисциплина — слишком много удалений, два из которых стали результативными.

Прогноз

«Бостон» является фаворитом пятого матча, тем более что состоится он на их льду. Но мы все же учтем фактор усталости «Брюинз» после сами матчей первого раунда, и рискнем с прогнозом на победу «Коламбуса» в матче с коэффициентом 2,10. 0