ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Взлет Ливерпуля: город, который не сдается Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик ОбамеянгЛяказетт и Обамеянг — главная надежда «Арсенала» на Лигу чемпионов «Коламбус» — «Бостон»НХЛ. «Бостон» и «Колорадо» сравняли счет в сериях
  • 13:50
    • Месси — игрок недели в Лиге чемпионов
  • 13:03
    • «Енисей» и «Анжи» назвали стартовые составы
  • 12:20
    • УЕФА вынес вердикт в деле о натурализации Мораеса
  • 12:04
    • Капитан «Ак Барса» покинул клуб
  • 23:58
    • «Челси» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в Франкфурте
  • 23:54
    • Дубль Ляказетта помог «Арсеналу» обыграть «Валенсию»
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Коламбус» обыграть «Бостон» на выезде?

    «Бостон» — «Коламбус». Прогноз (к. 2.10) и ставки на пятый матч второго раунда Кубка Стэнли 5 мая 2019 года

    НХЛ Бостон Брюинз Коламбус Блю Джекетс
    Прогноз на «Бостон» — «Коламбус»
    Артемий Панарин, «Коламбус»
    В рамках второго раунда Кубка Стэнли 5 мая 2019 года «Бостон Брюинз» примет «Коламбус Блу Джекетс». Начало матча — 02:15 мск. Прогноз на «Бостон» — «Коламбус».

    «Бостон»

    В четвертом матче второго раунда «Бостон» на выезде справился с «Коламбусом» (4:1), и сравнял счет в серии (2:2). Теперь «Брюинз» на одну игру вернутся на свою площадку, чтобы попробовать повести в серии.

    Все прогнозы на НХЛ

    Героями матча с «Коламбусом» снова стали лидеры атаки — Патрис Бержерон оформил дубль, дважды реализовав большинство, Давид Пастрнак сделал гол+пас, один ассист на счету Брэда Маршанда, две передачи отдал топ-защитник Тори Крюг. Еще один гол на счету Шона Куралы, но главной звездой можно считать вратаря Туукку Раска, который отразил 39 из 40 бросков.

    «Бостон» сыграл открыто, но в перестрелке вышел победителем за счет лучшей эффективности атаки, результативности спецбригад (два гола в большинстве) и надежности вратаря.

    «Коламбус»

    «Коламбус» не сумел использовать фактор домашнего льда по максимум, также отдав одну победу сопернику. Счет в серии стал равным, и «Блу Джекетс» придется доказывать свое право на победу в ней уже на льду «Брюинз».

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Единственную шайбу в игре с «Бостоном» провел российский топ-форвард Артемий Панарин, которому ассистировали нападающие Оливер Бьоркстранд и Пьерр-Люк Дюбуа. При этом Бун Дженнер не реализовал буллит. Российский вратарь Сергей Бобровский хоть и отразил 42 броска, но все равно пропустил четыре шайбы.

    «Коламбус» в примерно равной игре не лучшим образом распорядился своими моментами, слабо сыграл в спецбригадах, и при этом команду также подвела дисциплина — слишком много удалений, два из которых стали результативными.

    Прогноз

    «Бостон» является фаворитом пятого матча, тем более что состоится он на их льду. Но мы все же учтем фактор усталости «Брюинз» после сами матчей первого раунда, и рискнем с прогнозом на победу «Коламбуса» в матче с коэффициентом 2,10. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.57
  • Прогноз на матч Енисей — Анжи
  • Сегодня в 14:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 14:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Рубин — Оренбург
  • Сегодня в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Сегодня в 21:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Майнц — Лейпциг
  • Сегодня в 21:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Севилья — Леганес
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эвертон — Бернли
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Завтра в 02:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Даллас
  • Завтра в 04:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Завтра в 14:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Борнмут — Тоттенхэм
  • Завтра в 14:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Завтра в 15:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Бавария — Ганновер
  • Завтра в 16:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Хоффенхайм
  • Завтра в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Завтра в 16:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сергей Родионов
  • Выпустили пар: «Спартак» сменил руководство, чтобы успокоить болельщиков
    • 20:50 27/04/2019     Матвей Сафонов
  • Феерия Сафонова помогла «Краснодару» выиграть у ЦСКА бой за Лигу чемпионов
    • 02:19 29/04/2019     Мохаммед Салах
  • Салах веселится в США и тащит «Ливерпуль». «Красные» устроили разгром
    • 11:03 27/04/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Бостон» — «Коламбус». Прогноз (к. 2.10) и ставки на пятый матч второго раунда Кубка Стэнли 5 мая 2019 года. Прогноз на «Бостон» — «Коламбус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
    Тоже интересно
    Месси снова приближает «Барселону» к очередной мечте Футбол Месси — это все для «Барселоны»Реакция прессы на матч «Барселона» — «Ливерпуль» Вчера в 15:590
  • 12:36
    • Хавбек «Динамо» может перейти в «Фенербахче»
  • 10:39
    • «Бока Хуниорс» выиграла Суперкубок Аргентины
  • 08:49
    • «Филадельфия» вышла вперед в серии с «Торонто»
    Жорди Альба и Лионель Месси Футбол «Ливерпуль» пал перед величием Месси. «Красные» пропустили три гола на «Камп Ноу»Дубль аргентинского нападающего приблизил «Барселону» к финалу Лиги чемпионов Вчера в 12:120
  • Экспресс дня

  • Как завершатся битва аутсайдеров в РПЛ и туринское дерби в Серии А?
  • 3.42
    •
  • 13:36
    • «Вердер» — «Боруссия» Д: где и когда смотреть онлайн матча чемпионата Германии
  • 13:35
    • Полузащитником «Баварии» интересуются три арабских клуба
  • 13:19
    • «Барселона» сыграет с «Сельтой» резервным составом
    Хоккеисты «Каролины» Хоккей НХЛ. Третья победа «Каролины» над «Айлендерс», две передачи РадуловаРезультаты матчей второго раунда плей-офф НХЛ 2 мая Вчера в 08:310
  • 08:29
    • Названы претенденты на награду лучшему игроку недели в Лиге Европы
  • 08:15
    • Фавр останется в «Боруссии» на следующий сезон
  • 12:50
    • «Брешия» заинтересована в услугах Балотелли
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие