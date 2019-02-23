«Вегас» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч НХЛ 23 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 23 февраля 2019 года «Вегас Голден Найтс» примет «Виннипег Джетс». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Виннипег».

«Вегас»

В прошлом поединке «Вегас» дома в серии буллитов уступил «Бостону» (2:3) — это пятое поражение команды в последних шести матчах. Но пока что «Голден Найтс» уверенно занимают третье место в Тихоокеанском дивизионе, опережая на 10 очков «Аризону».

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Гол+пас в игре с «Брюинз» оформил один из ключевых нападающих Райли Смит, еще одна шайба на счету топ-защитника Нейта Шмидта. Среди других лидеров — вратарь Марк-Андре Флери, защитники Ши Теодор и Колин Миллер, нападающие Алекс Тух, Джонатан Маршессо, Коди Икин, Макс Пачиоретти.

«Вегас» делает ставку на оборону, пропуская в среднем 2,79 шайб за матч (8-е место), и показывая 83,4% надежности в меньшинстве (4-е). Но игра в атаке с трудом входит в топ-20.

«Виннипег»

В прошлом матче «Виннипег» на выезде был уничтожен «Колорадо» (1:7), что стало для команды третьим поражением подряд и шестым в последних восьми играх. «Джетс» явно в кризисе, но пока еще лидируют в Центральном дивизионе, опережая на одно очко «Нэшвилл».

Единственную шайбу в игре забросил топ-форвард Кайл Коннор, очень слабо сыграл основной голкипер Коннор Хеллебайк. Среди ключевых исполнителей также защитники Джош Моррисси, Джейкоб Троуба, и Дастин Бафлин, но он травмирован, также как и наш Дмитрий Куликов. В атаке выделим Патрика Лайне, Марка Шайфли, Блейка Уилера и Брайана Литтла.

«Виннипег» обладает одной из сильнейших линий атаки в НХЛ, забрасывая в среднем 3,35 шайб за матч (6-й показатель), и реализуя 24,7% большинства (5-й). Оборона чуть выше среднего, но слабое меньшинство — 79,4% (21-е место).

Прогноз

Первая встреча команд завершилась домашней победой «Виннипега» (4:1). Учитывая последние результаты «Джетс» и оборонительный стиль «Найтс», прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,17. 0