«Монреаль» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч НХЛ 20 февраля 2019 года

«Монреаль»
В прошлом матче «Монреаль» на выезде был разбит «Флоридой» (3:6), проиграв четвертый матч подряд. «Канадиенс» на грани вылета из зоны плей-офф Восточной конференции — они занимают последнее проходное восьмое место, опережая лишь на один балл «Каролину».
Очень слабо сыграл резервный вратарь Антти Ниеми, которого по ходу матча заменил Кэри Прайс. Зато отличились лидеры нападения — Макс Доми сделал дубль, Томаш Татар отдал две передачи, еще одна шайба на счету Брендона Галлахера. Среди лидеров отметим также защитников Джеффа Питри и Ши Вебера, нападающих Филипа Дано и Джонатана Друэна.
«Монреаль» демонстрирует средние результаты статистики, но в целом больше нацелен на оборону своих ворот — чуть меньше трех пропущенных шайб в среднем за игру и 13-й показатель. Атака чуть слабее, а особенно слабые спецбригады.
«Коламбус»
В прошлой игре «Коламбус» на выезде разобрался с «Чикаго» (5:2), выиграв пятый из последних шести матчей. Впрочем, спокойная жизнь «Блу Джекетс» не гарантирована — они лишь в одном очке от вылета из зоны плей-офф Востока. При этом перед игрой с «Монреалем» их ждет встреча с «Тампой-Бэй».
Хороший матч получился у российского десанта «Блу Джекетс» — основной вратарь команды Сергей Бобровский отразил 39 из 41 бросков, а топ-форвард Артемий Панарин сделал дубль и отдал одну передачу. Другие лидеры тоже сыграли хорошо — Пьерр-Люк Дюбуа оформил гол+пас, Кэм Аткинсон и Джош Андерсон забросили по шайбе, защитник Райан Мюррей отдал три результативные передачи.
«Коламбус» играет от нападения, забрасывая в среднем 3,25 шайб за матч — это 8-й лучший результат в Лиге. Но оборона «Блу Джекетс» на среднем уровне, зато меньшинство четвертое лучшее — 83,9% надежности.
Прогноз
Первая встреча команд завершилась выездной победой «Монреаля» (4:1), но сейчас «Канадиенс» на спаде, так что можно рискнуть с прогнозом на победу «Коламбуса» в матче с коэффициентом 2,03. 0