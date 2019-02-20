ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч КХЛ 20 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 20 февраля 2019 года московский ЦСКА примет ярославский «Локомотив». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Локомотив».

ЦСКА

В прошлой игре ЦСКА дома разгромил «Витязь» (6:1), выиграв восьмой матч подряд. Армейцы Москвы занимают первое место в общей таблице КХЛ, опережая на три очка СКА.

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Три (1+2) очка за матч набрал ведущий защитник Клас Далбэк, Мэт Робинсон и Артем Чмыхов забросили по шайбе. Пропускал поединок топ-защитник Никита Нестеров. Вратарь Ларс Йоханссон не имел много работы, пропустив одну шайбу с 11 бросков. В атаке гол+пас у Антона Слепышева и Андрея Светлакова, Иван Телегин отдал три передачи, Константин Окулов забросил шайбу, Линден Вей, Кирилл Капризов и Максим Шалунов отдали по ассисту.

У ЦСКА абсолютно лучшая оборона в КХЛ — в среднем 1,23 пропущенные шайбы за матч. Атака тоже на уровне топ-5, но чуть слабее большинство — 20,3% реализации и 9-е место.

«Локомотив»

В прошлом матче «Локомотив» на выезде был разбит СКА (0:4), но поражение стало лишь третьим в последних десяти матчах. Ярославцы гарантировали себе третье место на Западе, опережая «Йокерит» на семь очков.

Лидерами команды являются вратарь Илья Коновалов, защитник Якуб Накладал, нападающие Денис Алексеев, Егор Аверин, Данил Апальков, Брендон Козун, Петри Контиола и Андрей Локтионов. У «Локомотива» очень ровный состав пятерок.

«Локомотив» тоже делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем лишь 1,90 шайб за игру (3-й лучший результат после ЦСКА и СКА), а меньшинство у команды абсолютно лучшее в Лиге — 91,4%. Но и результативность в атаке тоже неплохая — в районе топ-10.

Прогноз

«Локомотив» гарантировал себе третье место на Западе, а вот ЦСКА хоть и опережает СКА на три очка, но еще может потерять первую строчку. Тем более, все три предыдущих матча с «Локомотивом» армейцы проиграли (1:2 и 0:1 на выезде, 1:3 дома). Букмекеры все равно не сомневаются в успехе ЦСКА, а мы прогнозируем тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,69. 0