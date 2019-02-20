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    Одержит ли «Локомотив» четвертую в сезоне победу над ЦСКА?

    ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч КХЛ 20 февраля 2019 года

    КХЛ ЦСКА Локомотив
    Прогноз на ЦСКА — «Локомотив»
    Линден Вей, ЦСКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 20 февраля 2019 года московский ЦСКА примет ярославский «Локомотив». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Локомотив».
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    ЦСКА

    В прошлой игре ЦСКА дома разгромил «Витязь» (6:1), выиграв восьмой матч подряд. Армейцы Москвы занимают первое место в общей таблице КХЛ, опережая на три очка СКА.

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    Три (1+2) очка за матч набрал ведущий защитник Клас Далбэк, Мэт Робинсон и Артем Чмыхов забросили по шайбе. Пропускал поединок топ-защитник Никита Нестеров. Вратарь Ларс Йоханссон не имел много работы, пропустив одну шайбу с 11 бросков. В атаке гол+пас у Антона Слепышева и Андрея Светлакова, Иван Телегин отдал три передачи, Константин Окулов забросил шайбу, Линден Вей, Кирилл Капризов и Максим Шалунов отдали по ассисту.

    У ЦСКА абсолютно лучшая оборона в КХЛ — в среднем 1,23 пропущенные шайбы за матч. Атака тоже на уровне топ-5, но чуть слабее большинство — 20,3% реализации и 9-е место.

    «Локомотив»

    В прошлом матче «Локомотив» на выезде был разбит СКА (0:4), но поражение стало лишь третьим в последних десяти матчах. Ярославцы гарантировали себе третье место на Западе, опережая «Йокерит» на семь очков.

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    Лидерами команды являются вратарь Илья Коновалов, защитник Якуб Накладал, нападающие Денис Алексеев, Егор Аверин, Данил Апальков, Брендон Козун, Петри Контиола и Андрей Локтионов. У «Локомотива» очень ровный состав пятерок.

    «Локомотив» тоже делает ставку на игру в обороне, пропуская в среднем лишь 1,90 шайб за игру (3-й лучший результат после ЦСКА и СКА), а меньшинство у команды абсолютно лучшее в Лиге — 91,4%. Но и результативность в атаке тоже неплохая — в районе топ-10.

    Прогноз

    «Локомотив» гарантировал себе третье место на Западе, а вот ЦСКА хоть и опережает СКА на три очка, но еще может потерять первую строчку. Тем более, все три предыдущих матча с «Локомотивом» армейцы проиграли (1:2 и 0:1 на выезде, 1:3 дома). Букмекеры все равно не сомневаются в успехе ЦСКА, а мы прогнозируем тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,69. 0

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    Прогноз на ЦСКА — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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