ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрнесто ВальвердеВальверде — не тот, кто нужен «Барселоне» «Барселона» — «Вальядолид»Примера. «Барселона» одолела «Вальядолид», «Реал» уступил «Жироне» «Горожане» продолжают борьбу за трофей«Ман Сити» выдержал проверку олдскулом
  • 16:02
    • «Реал» дома проиграл «Жироне»
  • 19:07
    • Гол Кришито принес «Дженоа» победу над «Лацио»
  • 17:39
    • Касаткина с победы стартовала в Дубае
  • 15:32
    • Газизов: Вомбергар еще не подписал контракт с «Уфой»
  • 13:27
    • «МЮ» интересен защитник «Наполи»
  • 13:14
    • «Ювентус» поборется за звезду «Аякса»
  • 12:15
    • «Манчестер Юнайтед» готов продать Лукаку
    Все новости спорта

    Возьмет ли «Оттава» реванш у «Чикаго» Анисимова?

    «Чикаго» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч НХЛ 19 февраля 2019 года

    НХЛ Чикаго Блэкхоукс Оттава Сенаторз
    Прогноз на «Чикаго» — «Оттава»
    Артем Анисимов, «Чикаго»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 19 февраля 2019 года «Чикаго Блэкхокс» примет «Оттаву Сенаторс». Начало матча — 04:30 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Оттава».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Чикаго»

    В прошлом матче «Чикаго» дома был разбит «Коламбусом» (2:5), проиграв лишь второй поединок из последних десяти. Но «Блэкхокс» все еще последние в Центральном дивизионе, а от зоны плей-офф Запада их отделяет три очка.

    Все прогнозы на хоккей

    В игре с «Коламбусом» результативно сыграли два топ-форварда — Патрик Кэйн оформил гол+пас, Джонатан Тэйвз забросил шайбу. Российский форвард Артем Анисимов завершил поединок без очков. Среди других лидеров нападающие Эрик Густафссон, Алекс Дебринкэт, Брэндон Саад, защитники Данкан Кит и Брент Сибрук, вратарь Кори Кроуфорд, но он травмирован.

    У «Чикаго» очень сильная атака — в среднем 3,24 заброшенные шайбы за матч (6-й лучший показатель), но при этом абсолютно худшая в НХЛ оборона — в среднем 3,64 пропущенные шайбы за игру и лишь 73,6% надежности в меньшинстве.

    «Оттава»

    В прошлом матче «Оттава» на выезде в овертайме неожиданно обыграла «Виннипег» (3:4), но это лишь третья победа «Сенаторс» в последних десяти матчах. «Оттава» занимает последнее место на Востоке почти без шансов на плей-офф.

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    Героями матча стали трое лидеров атаки — Мэтт Дюшен, Марк Стоун и Райан Дзингел забросили по шайбе и отдали по голевой передаче, еще один точный бросок на счету Рудольфа Балцерса, две передачи отдал защитник Кристиан Ярош.

    «Оттава» во многом похожа на «Блэкхокс» — приличная атаке в районе топ-10 (в среднем более трех заброшенных шайб за матч и 21,7% реализации большинства), но такая же ужасная оборона — в среднем 3,64 пропущенные шайбы за матч.

    Прогноз

    В первой встрече «Чикаго» на выезде дожал «Оттаву» в овертайме (4:3). Сейчас букмекеры уверены в победе «Блэкхокс» и результативной игре, но мы рискнем поставить на успех «Сенаторс» в матче с коэффициентом 2,60. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Суонси — Брентфорд
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Донкастер — Кристал Пэлас
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер — Сампдория
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Байер — Фортуна
  • Сегодня в 20:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Вильярреал — Севилья
  • Сегодня в 20:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Наполи — Торино
  • Сегодня в 22:30
    •  3.34
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бетис — Алавес
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — ПСЖ
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Детройт — Филадельфия
  • Завтра в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Флорида — Монреаль
  • Завтра в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Анахайм — Вашингтон
  • Завтра в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч ЦСКА — Витязь
  • Завтра в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Завтра в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Завтра в 19:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Фенербахче» — «Зенит»
  • Поражением в Стамбуле «Зенит» серьезно осложнил себе жизнь
    • 02:00 13/02/2019     Лоренцо Инсинье
  • Трансферный дайджест. 5-11 февраля
    • 21:59 11/02/2019     Мауро Икарди
  • Где окажется Икарди? «Интер» может продать форварда
    • Вчера в 15:08
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Чикаго» — «Оттава». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.60
    Тоже интересно
    Артемий Панарин Хоккей НХЛ. Три очка Панарина, гол и ассист КучероваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 февраля 09:310
  • 18:54
    • СМИ: «Вест Хэм» хочет продлить контракт с Насри
  • 18:40
    • «Енисей» выиграл у датского клуба
  • 18:27
    • Рамос первым в истории чемпионата Испании получил 20 красных карточек
    «Адмирал» — «Салават Юлаев» Хоккей КХЛ. «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев», «Авангард» потерял шансы догнать «Барыс»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 16 февраля Вчера в 23:380
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выезды ПСЖ и «Наполи», домашний матч «Реала»
  • 3.34
    •
  • 19:15
    • «Лилль» не смог победить «Монпелье»
  • 18:11
    • Отец Неймара: Слухи про «Барселону» — это ложь
  • 17:56
    • Солари: У «Реала» по-прежнему есть шансы на успех в трех турнирах
    Мауро Икарди Футбол Где окажется Икарди? «Интер» может продать форвардаАргентинца лишили капитанской повязки в миланском клубе Вчера в 15:080
  • 17:25
    • «Фиорентина» крупно обыграла СПАЛ
  • 16:20
    • Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Италии
  • 15:45
    • Макарова вылетела с турнира в Дубае
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие