«Чикаго» — «Оттава». Прогноз и ставки на матч НХЛ 19 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 19 февраля 2019 года «Чикаго Блэкхокс» примет «Оттаву Сенаторс». Начало матча — 04:30 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Оттава».

«Чикаго»

В прошлом матче «Чикаго» дома был разбит «Коламбусом» (2:5), проиграв лишь второй поединок из последних десяти. Но «Блэкхокс» все еще последние в Центральном дивизионе, а от зоны плей-офф Запада их отделяет три очка.

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В игре с «Коламбусом» результативно сыграли два топ-форварда — Патрик Кэйн оформил гол+пас, Джонатан Тэйвз забросил шайбу. Российский форвард Артем Анисимов завершил поединок без очков. Среди других лидеров нападающие Эрик Густафссон, Алекс Дебринкэт, Брэндон Саад, защитники Данкан Кит и Брент Сибрук, вратарь Кори Кроуфорд, но он травмирован.

У «Чикаго» очень сильная атака — в среднем 3,24 заброшенные шайбы за матч (6-й лучший показатель), но при этом абсолютно худшая в НХЛ оборона — в среднем 3,64 пропущенные шайбы за игру и лишь 73,6% надежности в меньшинстве.

«Оттава»

В прошлом матче «Оттава» на выезде в овертайме неожиданно обыграла «Виннипег» (3:4), но это лишь третья победа «Сенаторс» в последних десяти матчах. «Оттава» занимает последнее место на Востоке почти без шансов на плей-офф.

Героями матча стали трое лидеров атаки — Мэтт Дюшен, Марк Стоун и Райан Дзингел забросили по шайбе и отдали по голевой передаче, еще один точный бросок на счету Рудольфа Балцерса, две передачи отдал защитник Кристиан Ярош.

«Оттава» во многом похожа на «Блэкхокс» — приличная атаке в районе топ-10 (в среднем более трех заброшенных шайб за матч и 21,7% реализации большинства), но такая же ужасная оборона — в среднем 3,64 пропущенные шайбы за матч.

Прогноз

В первой встрече «Чикаго» на выезде дожал «Оттаву» в овертайме (4:3). Сейчас букмекеры уверены в победе «Блэкхокс» и результативной игре, но мы рискнем поставить на успех «Сенаторс» в матче с коэффициентом 2,60. 0