«Баффало» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч НХЛ 16 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 февраля 2019 года «Баффало Сэйбрз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Баффало» — «Рейнджерс».

«Баффало»

В прошлом матче «Баффало» на родном льду справился с «Айлендерс» (3:1), выиграв второй матч из последних трех, и набрав очки в четырех из последних пяти. «Сэйбрз» занимают пятое место в Атлантическом дивизионе, а от зоны плей-офф Востока отстают на четыре очка.

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Хороший поединок провел вратарь Линус Улльмарк, отразив 24 из 25 бросков, а результат сделала ударная тройка атаки — Джефф Скиннер и Джейсон Поминвилль забросили по шайбе, Джек Айхель отдал две передачи. Еще одна шайба на счету форварда Йохана Ларссона. Среди ключевых игроков также защитники Расмус Далин и Расмус Ристолайнен, нападающий Сэм Райнхарт.

По всем статистическим показателям «Баффало» занимает места с 17-го по 20-е, хоть и не имея сильных сторон, но и явных провальных тоже нет.

«Рейнджерс»

В прошлом поединке «Рейнджерс» дали бой, но уступили лидеру Запада «Виннипегу» (3:4) — это четвертое поражение команды в последних шести матчах, и они опустилась на предпоследнее место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на 11 очков.

Снова удачно сыграли лидеры атаки, но их стараний не хватило, чтобы набрать очки — Мика Зибанеджад выстрелил дублем, две передачи отдал Матс Зукарелло, еще один гол на счету российского форварда Павла Бучневича. Владислав Наместников очков не набирал, вратарь Александр Георгиев участия в матче не принимал. Среди лидеров выделим также вратаря Хенрика Лундквиста, защитника Кевина Шаттенкирка, нападающего Криса Крайдера.

Почти по всем показателям «Рейнджерс» входят в число восьми худших команд в НХЛ, включая игру в обороне и атаке, и лишь по реализации большинства «Рейнджерс» в топ-10 — 21,4%.

Прогноз

Соперники встречались дважды в сезоне, обменявшись домашними победами с одинаковым счетом 3:1. С учетом, что «Баффало» победа важнее в контексте борьбы за плей-офф, который практически не светит «Рейнджерс», рискнем с прогнозом на победу «Сэйбрз» в основное время с коэффициентом 2,12. 0