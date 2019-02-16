ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» близок к четвертьфиналуЛондонские супергерои. «Тоттенхэм» уничтожил Дортмунд «Реал» показал чемпионские качества«Реал» способен выиграть 4-ю Лигу чемпионов кряду «Питтсбург» — «Эдмонтон»НХЛ. «Анахайм» прервал серию поражений, «Питтсбург» обыграл «Эдмонтон»
  • 11:11
    • Рассмотрение апелляции по Кокорину и Мамаеву состоится 25 февраля
  • 09:45
    • Капитан «Рубина» объявил о завершении карьеры
  • 08:57
    • «Милуоки» прервал победную серию «Индианы», «Миннесота» обыграла «Хьюстон»
  • 08:18
    • УЕФА: Гол «Аякса» в ворота «Реала» был отменен правильно
  • 00:55
    • «Реал» вырвал победу у «Аякса» в Амстердаме
  • 00:53
    • «Тоттенхэм» разгромил дортмундскую «Боруссию»
  • 22:59
    • Московское «Динамо» обыграло «Йокерит»
    Все новости спорта

    «Баффало» должен обыграть «Рейнджерс» Бучневича и Наместникова

    «Баффало» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч НХЛ 16 февраля 2019 года

    НХЛ Баффало Сэйбрз Нью-Йорк Рейнджерс
    Прогноз на «Баффало» — «Рейнджерс»
    Владислав Наместников, «Рейнджерс»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 февраля 2019 года «Баффало Сэйбрз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Баффало» — «Рейнджерс».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Баффало»

    В прошлом матче «Баффало» на родном льду справился с «Айлендерс» (3:1), выиграв второй матч из последних трех, и набрав очки в четырех из последних пяти. «Сэйбрз» занимают пятое место в Атлантическом дивизионе, а от зоны плей-офф Востока отстают на четыре очка.

    Все прогнозы на НХЛ

    Хороший поединок провел вратарь Линус Улльмарк, отразив 24 из 25 бросков, а результат сделала ударная тройка атаки — Джефф Скиннер и Джейсон Поминвилль забросили по шайбе, Джек Айхель отдал две передачи. Еще одна шайба на счету форварда Йохана Ларссона. Среди ключевых игроков также защитники Расмус Далин и Расмус Ристолайнен, нападающий Сэм Райнхарт.

    По всем статистическим показателям «Баффало» занимает места с 17-го по 20-е, хоть и не имея сильных сторон, но и явных провальных тоже нет.

    «Рейнджерс»

    В прошлом поединке «Рейнджерс» дали бой, но уступили лидеру Запада «Виннипегу» (3:4) — это четвертое поражение команды в последних шести матчах, и они опустилась на предпоследнее место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на 11 очков.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Снова удачно сыграли лидеры атаки, но их стараний не хватило, чтобы набрать очки — Мика Зибанеджад выстрелил дублем, две передачи отдал Матс Зукарелло, еще один гол на счету российского форварда Павла Бучневича. Владислав Наместников очков не набирал, вратарь Александр Георгиев участия в матче не принимал. Среди лидеров выделим также вратаря Хенрика Лундквиста, защитника Кевина Шаттенкирка, нападающего Криса Крайдера.

    Почти по всем показателям «Рейнджерс» входят в число восьми худших команд в НХЛ, включая игру в обороне и атаке, и лишь по реализации большинства «Рейнджерс» в топ-10 — 21,4%.

    Прогноз

    Соперники встречались дважды в сезоне, обменявшись домашними победами с одинаковым счетом 3:1. С учетом, что «Баффало» победа важнее в контексте борьбы за плей-офф, который практически не светит «Рейнджерс», рискнем с прогнозом на победу «Сэйбрз» в основное время с коэффициентом 2,12. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Барыс — Кунь Лунь
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Краснодар — Байер
  • Сегодня в 20:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч БАТЭ — Арсенал
  • Сегодня в 20:55
    •  2.01
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Динамо Киев
  • Сегодня в 20:55
    •  4.10
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:55
    •  2.05
  • Прогноз на матч Славия Прага — Генк
  • Сегодня в 20:55
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ренн — Бетис
  • Сегодня в 20:55
    •  3.30
  • Прогноз на матч Рапид — Интер
  • Сегодня в 20:55
    •  1.93
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бенфика
  • Сегодня в 20:55
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лацио — Севилья
  • Сегодня в 20:55
    •  2.80
  • Прогноз на матч Мальме — Челси
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спортинг — Вильярреал
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Селтик — Валенсия
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Брюгге — РБ Зальцбург
  • Сегодня в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Реал» показал чемпионские качества
  • «Реал» способен выиграть 4-ю Лигу чемпионов кряду
    • 06:27     «Реал» снова борется за чемпионство
  • «Реал» возрождается при Солари, «Атлетико» увядает при Симеоне
    • 05:50 10/02/2019     «Фенербахче» — «Зенит»
  • Поражением в Стамбуле «Зенит» серьезно осложнил себе жизнь
    • Вчера в 02:00
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Баффало» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.12. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 16 февраля 2019 года «Баффало Сэйбрз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча — 03:00 мск.
    Тоже интересно
    Игроки ПСЖ Футбол Мстительный Ди Мария, расстроенный Погба и беспомощный СанчесПСЖ нанес МЮ первое поражение при Сульшере Вчера в 14:560
  • 14:56
    • Головин вернется к тренировкам в общей группе «Монако»
  • 14:44
    • Макеев продолжит карьеру в «Роторе»
  • 11:57
    • «МЮ» может приобрести летом хавбека «Барселоны»
    «Тампа-Бэй» — «Калгари» Хоккей НХЛ. Четыре очка Кучерова, три очка у Барбашева, шат-ауты Бобровского и ХудобинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 февраля Вчера в 09:050
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Как начнется евровесна для «Краснодара»?
  • 4.10
    •
  • 11:43
    • «Челси» сделал предложение по трансферу форварда «Айнтрахта»
  • 11:25
    • Тен Хаг: «Аякс» большую часть игры доминировал и создавал шансы
  • 09:58
    • Солари: «Реал» верит в VAR и в то, что судья говорит в эти моменты
    «Фенербахче» — «Зенит» Футбол Поражением в Стамбуле «Зенит» серьезно осложнил себе жизньРеакция спортивных СМИ на поражение питерского клуба в матче с «Фенербахче» Вчера в 02:000
  • 09:12
    • «Милан» поборется с «Наполи» за вингера ПСВ
  • 22:45
    • ЦСКА четвертый раз за сезон обыграл «Ак Барс»
  • 22:20
    • Издание France Football назвало Яшина лучшим вратарём в истории
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие