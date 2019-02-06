«Вашингтон» — «Ванкувер». Прогноз и ставки на матч НХЛ 6 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля 2019 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Ванкувер Кэнакс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Ванкувер».

«Вашингтон»

В прошлом матче «Вашингтон» снова проиграл — на этот раз «Бостону» дома (0:1). Это уже восьмое поражение команды в последних девяти матчах, но «Кэпиталз» продолжают сохранять за собой третье место в Столичном дивизионе, опережая на три очка «Коламбус».

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В этот раз, в отличие от предыдущей игры, классно сыграл основной вратарь Брэйден Холтби, который отразил 38 из 39 бросков, но команда его не поддержала. К лидерам также отнесем защитников Джона Карлссона, Мэтта Нисканена и нашего Дмитрия Орлова, нападающих Александра Овечкина, Евгений Кузнецова, Никласа Бэкстрема и Ти Джея Оши.

«Вашингтон» делает акцент на игру в нападении, забрасывая в среднем 3,31 шайбы за матч и реализуя 21,4% большинства (8-й и 9-й показатели в НХЛ соответственно). Однако оборона «Кэпиталз» не входит даже в топ-20.

«Ванкувер»

В прошлой игре «Ванкувер» на выезде разобрался с «Колорадо» (5:1), одержав третью победу в последних четырех матчах. «Кэнакс» понемногу выходят из кризиса, поднявшись в зону плей-офф Западной конференции, и на четвертое место в Тихоокеанском дивизионе. Перед матчем с «Кэпиталз» их также ждет непростая встреча с «Филадельфией».

Великолепную игру с «Колорадо» провел вратарь Якоб Маркстрем, отразив 34 из 35 бросков. Один из лидеров нападения россиянин Николай Голдобин забросил шайбу, а его партнер по тройке Брок Бозер отличился голом. По шайбе и передаче на счету нападающих Антуана Русселя и Джейка Виртанена.

По большинству показателей «Ванкувер» занимает места чуть ниже середины в НХЛ, включая заброшенные/пропущенные шайбы, и надежность меньшинства. Чуть слабее большинство — 17,2% реализации и 21-й результат. В общем, «Кэнакс» не имеют сильных сторон, зато и явных провалов нет.

Прогноз

Первая встреча соперников в сезоне завершилась выездной победой «Вашингтона» (5:2), и сейчас, несмотря на кризис «Кэпиталз», мы ставим на их победу в основное время с коэффициентом 1,82. Во-первых, «Вашингтон» играет дома и обладает очень мощным составом, во-вторых, у «Ванкувера» тяжелый график и минимум времени на отдых. 0