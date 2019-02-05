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    «Спартак» может продлить серию неудач «Сочи»

    «Спартак» — «Сочи». Прогноз и ставки на матч КХЛ 5 февраля 2019 года

    КХЛ Спартак Сочи
    Прогноз на «Спартак» — «Сочи»
    Бен Максвелл, «Спартак»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 5 февраля 2019 года московский «Спартак» примет ХК «Сочи». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Сочи».
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    «Спартак»

    В прошлом матче «Спартак» дома уступил «Ак Барсу» (3:5), проиграв в третий раз подряд. Москвичи по-прежнему занимают шестое место на Западе, опережая на два очка «Витязь» и на три отставая от «Динамо Москва».

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    В этот раз слабо сыграл вратарь Никита Беспалов, пропустив четыре шайбы с 27 бросков. По голу себе в актив записали нападающие Александр Хохлачев, Анатолий Никонцев и Каспарс Даугавиньш. Травмирован топ-защитник Андрей Кутейкин, среди других лидеров отметим также нападающих Мартиньша Карсумса, Илью Зубова, Бена Максвелла и Робина Ганзла.

    По всем показателям статистики «Спартак» занимает места с 10-го по 13-е — речь идет и о заброшенных/пропущенных шайбах и о спецбригадах. Москвичи реально очень сбалансированная и крепкая как для своего уровня команда.

    «Сочи»

    В прошлой игре ХК «Сочи» в родных стенах в упорной борьбе проиграл «Локомотиву» (3:4) — это поражение стало для команды четвертым в последних пяти матчах и седьмым в последних десяти. «Сочи» занимает 8-е место на Западе, опережая на два очка «Динамо Рига» и на четыре отставая от «Витязя».

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    В игре с «Локомотивом» «Сочи» уступал 0:3, и едва не сотворил небольшое чудо, сравняв счет, но пропустив четвертую шайбу в самом конце третьего периода. Гол+пас на счету форварда Мартина Бакоша, по шайбе забросили Эрик О’Дэлл и защитник Егор Рыков. Среди других лидеров отметим также защитника Юрки Йокипакку, нападающих Роберта Розена и Станислава Бочарова.

    Большинство показателей статистики «Сочи» уже опустились на уровень ниже среднего — всему виной серия неудачных игр. В целом, атака у сочинцев немного превалирует над обороной.

    Прогноз

    «Сочи» борется за место в плей-офф, но «Спартак» играет дома и в целом выглядит более стабильно — прогнозируем победу москвичей в матче с коэффициентом 1,80. 0

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    Прогноз на «Спартак» — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 5 февраля 2019 года московский «Спартак» примет ХК «Сочи». Начало матча — 19:30 мск.
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