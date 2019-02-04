«Автомобилист» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч КХЛ 4 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 4 февраля 2019 года екатеринбургский «Автомобилист» примет магнитогорский «Металлург». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Металлург».

«Автомобилист»

В прошлом матче «Автомобилист» дома не без проблем, но дожал в серии буллитов «Витязь», выиграв четвертый поединок из последних пяти. Клуб из Екатеринбурга уверенно лидирует в Восточной конференции, опережая на 10 очков «Барыс».

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Героем матча стал капитан и лучший бомбардир команды Найджел Доус, забросив шайбу в основное время, а затем реализовав один из двух буллитов (второй на счету еще одного топ-форварда Анатолия Голышева). К лидерам также отнесем вратаря Якуба Коваржа, защитника Ивана Вишневского, нападающих Стефана Да Косту, Франсиса Паре.

«Автомобилист» входит в топ-4 по заброшенным/пропущенным шайбам, и при этом обладает лучшей в КХЛ реализацией большинства — 29,1%.

«Металлург»

В прошлой игре «Металлург» на выезде умудрился проиграть даже «Трактору» (1:3) — это поражение стало команды третьим подряд. «Металлург» опустился на 5-е место на Востоке, отставая на одно очко от «Авангарда» и «Ак Барса», и на шесть опережая «Салават Юлаев».

Единственную шайбу в игре с «Трактором» забросил лидер атаки и капитан команды Сергей Мозякин. Слабо сыграл вратарь Василий Кошечкин, который был заменен по ходу матча. Среди ключевых исполнителей — защитники Максим Матушкин и Виктор Антипин (но он травмирован), нападающие Мэтт Эллисон, Деннис Расмуссен, Николай Кулемин.

«Металлург» входит в топ-5 команд КХЛ по всем показателям, но особенно хорошо команда выглядит в большинстве — 27% реализации и 2-й результат в Лиге.

Прогноз

Два первых матча в сезоне завершились в пользу «Автомобилиста» (5:3 и 4:1), но в последней встрече «Металлург» дома взял реванш (6:3). Как видим, все матчи были результативны, так что можно рискнуть с прогнозом на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,87. 0