«Автомобилист» — «Витязь». Прогноз и ставки на матч КХЛ 2 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 2 февраля 2019 года екатеринбургский «Автомобилист» примет подольский «Витязь». Начало матча — 15:00 мск. Прогноз на «Автомобилист» — «Витязь».

«Автомобилист»

В прошлом поединке «Автомобилист» на выезде в серии буллитов дожал «Ак Барс» (2:1), одержав третью победу в последних четырех матчах. Клуб из Екатеринбурга продолжает уверенно лидировать на Востоке, опережая на 10 очков «Авангард» и «Барыс».

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Хорошо сыграл вратарь Якуб Коварж, отразив 24 из 25 бросков, единственную шайбу в основное время забросил топ-форвард Анатолий Голышев, он же стал автором одного из точных бросков в серии буллитов, а победу принес нападающий Дэн Секстон. Среди ключевых исполнителей — защитник Иван Вишневский, нападающие Стефан Да Коста, Найджел Доус, Франсис Парэ.

«Автомобилист» лучше всех в КХЛ реализует большинство — 29,5% попыток оказываются результативными. По заброшенным/пропущенным шайбам команда также в топ-4 Лиге. Лишь меньшинство чуть слабее, но входит в топ-10 (82,6%).

«Витязь»

В прошлом матче «Витязь» на выезде дожал «Трактор» (3:2), выиграв в седьмой раз в последних десяти матчах. Клуб из Подольска продолжает занимать 7-е место на Западе, опережая на три очка «Сочи» и на столько же отставая от «Спартака».

Главным героем матча стал вратарь Йони Ортио — мало того, что финн отразил 30 из 32 бросков, так еще и забросил, как оказалось, победную шайбу в пустые ворота «Трактора». Также по голу на счету нападающих Павла Чернова и Дениса Кокарева. Среди топ-исполнителей — защитник Войцех Мозик, нападающие Миро Аалтонен, Борна Рендулич, Артем Швец-Роговой, Александр Семин.

По большинству показателей статистики «Витязь» занимает места ниже среднего. Лишь по игре в большинстве клуб из Подольска входит в топ-10 — 19,5% реализации.

Прогноз

Букмекеры почти не сомневаются в успехе «Автомобилиста» в матче, но в последних играх «Витязь» выглядит вполне неплохо. Вряд ли хозяев ждет легкая прогулка, а значит старт поединка может быть осторожным, тем более, это первая встреча соперников в сезоне. Прогноз на время первого гола с 11-й по 60-ю минуты с коэффициентом 1,84. 0