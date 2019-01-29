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    «Коламбус» и «Баффало» могут снова сыграть результативно

    «Коламбус» — «Баффало». Прогноз и ставки на матч НХЛ 30 января 2019 года

    НХЛ Баффало Сэйбрз Коламбус Блю Джекетс
    Прогноз на «Коламбус» — «Баффало»
    Сергей Бобровский, «Коламбус»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 30 января 2019 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Баффало Сэйбрз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Баффало».
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    «Коламбус»

    В прошлом поединке «Коламбус» проиграл «Миннесоте» (1:2) — это второе поражение команды после серии из четырех побед. «Блу Джекетс» занимают третье место в Столичном дивизионе, на одно очко отставая от «Вашингтона» и на одно опережая «Питтсбург».

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    Обычно сильная атака «Коламбуса» в двух последних матчах забросила лишь по одной шайбе. В этот раз единственный гол на счету российского топ-форварда Артемия Панарина. Вратарь Сергей Бобровский отразил 29 из 31 бросков. Лидерами команды также являются защитники Зак Веренски, Сет Джонс, Райан Мюррей, нападающие Кэм Аткинсон, Пьерр-Люк Дюбуа, Ник Фолиньо и Джош Андерсон.

    У «Коламбуса» очень приличная атака — в среднем за игру «Блу Джекетс» забрасывают 3,21 шайбы (9-й показатель). Оборона заметно ниже среднего, хотя меньшинство 8-е в Лиге — 83% надежности.

    «Баффало»

    В прошлом поединке «Баффало» уступил «Ванкуверу» (3:4) — это четвертое поражение «Сэйбрз» в последних пяти матчах, так что команда выпала из зоны плей-офф Востока, а в Атлантическом дивизионе уже на пять очков отстает от «Бостона».

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    Слабо сыграл вратарь Линус Уллмарк, пропустив четыре шайбы с 21 броска. По голу записали себе в актив Сэм Райнхарт, Эван Родригес и Кайл Окпосо. К ключевым исполнителям нужно отнести защитников Расмуса Ристолайнена и Расмуса Далина, нападающих Джека Айхеля и Джеффа Скиннера.

    Лишь по надежности меньшинства (82,2%) «Баффало» входит в топ-10 команд НХЛ. Оборона на среднем уровне в целом, а вот нападение заметно слабее.

    Прогноз

    Первая встреча команд в сезоне завершилась результативной домашней победой «Коламбуса» в овертайме (5:4). Букмекеры почти не сомневаются в успехе «Блу Джекетс», ну а мы сделаем прогноз на результативную игру — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,77. 0

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    Прогноз на «Коламбус» — «Баффало». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 30 января 2019 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Баффало Сэйбрз». Начало матча — 03:00 мск.
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