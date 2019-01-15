«Вашингтон» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч НХЛ 15 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 15 января 2019 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Сент-Луис».

«Вашингтон»

В прошлом поединке «Вашингтон» уступил в овертайме «Коламбусу» (1:2), прервав серию из трех побед, но очки «Кэпиталз» набирают пять матчей кряду, и продолжают лидировать в Столичном дивизионе, опережая на три очка «Питтсбург».

Все прогнозы на НХЛ

«Вашингтону» удалось вырвать ничью в основное время благодаря шайбе за минуту до конца основного времени, и забросил ее российский нападающий Евгений Кузнецов, ассистировал которому Александр Овечкин. Среди лидеров команды также вратарь Боэйден Холтби, защитник Джон Карлсон, нападающий Никлас Бэкстрем. Травмированы форвард Ти Джей Оши, защитники Кристиан Джоос и россиянин Дмитрий Орлов.

«Вашингтон», прежде всего, нацелен на атаку, забрасывая в среднем 3,43 шайбы за матч (6-е место). Что касается обороны и спецбригад, они на среднем уровне, за исключением меньшинства — лишь 77,8% надежности и 24-й место в Лиге.

«Сент-Луис»

В прошлом матче «Сент-Луис» на выезде дожал «Даллас» (3:1) — это вторая победа подряд и третья в последних четырех играх для «Блюз», которые хоть и занимают пока что предпоследнее место в Центральном дивизионе, но отстают от зоны плей-офф на отыгрываемые пять очков.

Героем матча с «Далласом» стал российский форвард Владимир Тарасенко, оформивший дубль, еще одна шайба на счету Патрика Маруна, Оскар Сундквист сделал два ассиста, хорошо сыграл вратарь Джордан Биннингтон (21 сэйв с 22 бросков). Среди лидеров форварды Райан О’Райлли, Давид Перрон, Брэйден Шенн. Российский форвард Иван Барбашев очков не набирал. Травмированы защитник Винс Данн, нападающие Тайлер Бозак, Александр Стин и Роберт Томас.

По пропущенным и заброшенным шайбам «Сент-Луис» не входит даже в топ-20, и в целом «Блюз» ничем не выделяются. Разве что спецбригады большинства и меньшинства чуть получше.

Прогноз

Первый матч соперников завершился домашней победой «Сент-Луиса» (5:2), которая стала определенной неожиданностью. Наверняка «Кэпиталз» хотят взять реванш, и мы рискнем с прогнозом на победу «Вашингтона» в основное время с коэффициентом 1,82. 0