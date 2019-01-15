ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Педро и ВиллианБолее серьезный соперник наказал бы «Челси» Самир НасриНасри указал «Арсеналу» на недостатки. «Канонирам» не хватает француза Хоккеисты «Коламбуса»НХЛ. Победная шайба Панарина, дубль Тарасенко, три очка Кучерова
  • 15:10
    • Самедов перешел в «Крылья Советов»
  • 13:48
    • Ещенко: Мне не было смысла сливать Карреру
  • 12:52
    • «Амур» проиграл в дебютном матче под руководством Гулявцева
  • 12:41
    • Три очка Локтионова помогли «Локо» обыграть «Адмирал»
  • 11:04
    • Зобнин начал тренироваться без ограничений
  • 10:54
    • «Ростов» усилился полузащитником «Анжи»
  • 09:49
    • Женская сборная России проиграла Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2019
    Все новости спорта

    «Вашингтон» Овечкина и Кузнецова обыграет «Сент-Луис» Тарасенко

    «Вашингтон» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч НХЛ 15 января 2019 года

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Сент-Луис Блюз
    Прогноз на «Вашингтон» — «Сент-Луис»
    Евгений Кузнецов, «Вашингтон»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 15 января 2019 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Сент-Луис».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Вашингтон»

    В прошлом поединке «Вашингтон» уступил в овертайме «Коламбусу» (1:2), прервав серию из трех побед, но очки «Кэпиталз» набирают пять матчей кряду, и продолжают лидировать в Столичном дивизионе, опережая на три очка «Питтсбург».

    Все прогнозы на НХЛ

    «Вашингтону» удалось вырвать ничью в основное время благодаря шайбе за минуту до конца основного времени, и забросил ее российский нападающий Евгений Кузнецов, ассистировал которому Александр Овечкин. Среди лидеров команды также вратарь Боэйден Холтби, защитник Джон Карлсон, нападающий Никлас Бэкстрем. Травмированы форвард Ти Джей Оши, защитники Кристиан Джоос и россиянин Дмитрий Орлов.

    «Вашингтон», прежде всего, нацелен на атаку, забрасывая в среднем 3,43 шайбы за матч (6-е место). Что касается обороны и спецбригад, они на среднем уровне, за исключением меньшинства — лишь 77,8% надежности и 24-й место в Лиге.

    «Сент-Луис»

    В прошлом матче «Сент-Луис» на выезде дожал «Даллас» (3:1) — это вторая победа подряд и третья в последних четырех играх для «Блюз», которые хоть и занимают пока что предпоследнее место в Центральном дивизионе, но отстают от зоны плей-офф на отыгрываемые пять очков.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Героем матча с «Далласом» стал российский форвард Владимир Тарасенко, оформивший дубль, еще одна шайба на счету Патрика Маруна, Оскар Сундквист сделал два ассиста, хорошо сыграл вратарь Джордан Биннингтон (21 сэйв с 22 бросков). Среди лидеров форварды Райан О’Райлли, Давид Перрон, Брэйден Шенн. Российский форвард Иван Барбашев очков не набирал. Травмированы защитник Винс Данн, нападающие Тайлер Бозак, Александр Стин и Роберт Томас.

    По пропущенным и заброшенным шайбам «Сент-Луис» не входит даже в топ-20, и в целом «Блюз» ничем не выделяются. Разве что спецбригады большинства и меньшинства чуть получше.

    Прогноз

    Первый матч соперников завершился домашней победой «Сент-Луиса» (5:2), которая стала определенной неожиданностью. Наверняка «Кэпиталз» хотят взять реванш, и мы рискнем с прогнозом на победу «Вашингтона» в основное время с коэффициентом 1,82. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч СКА — Витязь
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Сегодня в 17:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч Торино — Фиорентина
  • Сегодня в 17:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Эвертон — Борнмут
  • Сегодня в 17:15
    •  2.01
  • Прогноз на матч Атлетик — Севилья
  • Сегодня в 18:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Сегодня в 19:30
    •  4.23
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Интер — Беневенто
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Интер — Беневенто
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Сегодня в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Мадрид
  • Сегодня в 22:45
    •  4.33
  • Прогноз на матч Наполи — Сассуоло
  • Сегодня в 22:45
    •  8.50
  • Прогноз на матч Марсель — Монако
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Коламбус — Рейнджерс
  • Завтра в 02:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Виннипег — Анахайм
  • Завтра в 02:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Уле Гуннар Сульшер
  • Прорыв «МЮ». Главные секреты Сульшера
    • 18:49 11/01/2019     Эдер Милитао
  • Эдер Милитао. «Порту» готовит новую звезду на продажу
    • 17:01 09/01/2019     Сеск покидает «Челси» и АПЛ
  • Фабрегас: легенда АПЛ едет спасать «Монако»
    • 00:36 08/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Вашингтон» — «Сент-Луис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 15 января 2019 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 03:00 мск.
    Тоже интересно
    Игроки «Локомотива» Хоккей КХЛ. «Локомотив» обыграл «Адмирал», «Авангард» против «Спартака», ЦСКА примет минское «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 13 января 13:190
  • 16:31
    • Гризманн принес «Атлетико» победу над «Леванте»
  • 13:35
    • Гербулова выиграла второй спринт на Кубке IBU в Польше
  • 08:38
    • «Бостон» проиграл «Орландо», «Оклахома» победила «Сан-Антонио»
    «Ливерпуль» добыл первую победу в 2019 году Футбол «Ливерпуль» обрел нужную зрелость для завоевания титулаРеакция прессы на матч «Брайтон» — «Ливерпуль» 02:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Сможет ли «Реал» обыграть крепкого середняка?
  • 4.23
    •
  • 13:04
    • «Йокерит» выиграл у «Куньлуня»
  • 08:17
    • СМИ: Попов близок к переходу в клуб РПЛ
  • 08:07
    • В тренерском штабе «Арсенала» произошли изменения
    Центральный матч тура пройдет в Лондоне Футбол АПЛ. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму», «Ливерпуль» одолел «Брайтон», «Тоттенхэм» примет «МЮ»Подробности матчей 22 тура в АПЛ Вчера в 23:130
  • 00:47
    • «Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии
  • 22:52
    • «Милан» с трудом выбил «Сампдорию» из Кубка Италии
  • 19:59
    • Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Брайтоном»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие